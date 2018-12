Valentina Shevchenko vuelve este sábado al octágono de UFC para pelar por el cinturón de peso mosca (56,69 kg) –vacante desde setiembre– contra Joanna Jedrzejczyk, ex campeona de la división paja (52,16 kg) en Toronto Canadá.

La ‘Bala’ y Joanna ya se han enfrentado tres veces en el pasado, en campeonatos mundiales de la International Federation of Muay Thai Amateur (IFMA). Shevchenko se llevó la victoria en todos los combates.

Ahora que ambas están entre las mejores peleadoras de MMA de la actualidad pelearán nuevamente. Este será el duelo coestelar de UFC 231.

–Ha sido un año con poca actividad para ti. La ex campeona Nicco Montaño no pudo pelear dos veces y se canceló tu combate con Sijara Eubanks. ¿Te incomodó o afectó esa situación?



Claro que me gustaría pelear más frecuentemente, pero ¿qué puedo hacer? Yo veo solo una oportunidad: pelear por el cinturón. Esa es mi meta. Mi rival [Nicco] no quiso pelear, UFC perdió la paciencia y le quitó el cinturón. Ahora voy a pelear por el título vacante, ya no importa lo que pasó. Solo estoy enfocada en el sábado.

–¿Consideras que haber derrotado a Joanna tres veces en mundiales de muay thai te da una ventaja psicológica sobre tu oponente?



Por supuesto, en cada pelea con ella he ganado experiencia. Hemos peleado en muay thai, ahora en MMA. Vamos a tener diferente reglamento, pero la diferencia más grande para mí es el tamaño de los guantes.

–En un video previo de UFC Joanna dijo que ha visto que en estos 10 años, después de su último enfrentamiento, nos has cambiando mucho en cuanto a estilo…



Ella puede decir lo que sea porque tiene que decir algo. No me importa mucho lo que dice. Para mí lo importante es la acción, no hablar. Ella tiene muy pocas chances para ganar esta pelea. Mi meta es ganar ese cinturón y haré todo para terminarla…

–¿No dejarla a la decisión de los jueces?



Así es. Haré todo para terminar la pelea antes del final de los cinco rounds. Mi único objetivo es llevarme el cinturón.

–Tú y tu hermana Antonina suelen viajar mucho en cada campamento a diferentes ciudades, también entrenan en diferentes gimnasios, no necesariamente grandes. ¿Cuál es el fin de ese método?



La idea principal es moverse, viajar, conocer diferentes lugares y gente que también practica lo mismo que nosotras. La otra idea es tener oportunidad de entrenar diferentes ‘sparring partners’ [compañeros de sparring] para sentir diferentes estilos. Cuando haces esto, ya no te sorprenderán en las peleas si te has enfrentado a gente con tantos estilos distintos.

–Amanda Nunes, tu rival más importante en UFC, es compañera de Joanna. Justamente Amanda dijo que gracias a tus peleas contra ella han podido conocer tus debilidades. ¿Se mantiene esa rivalidad con Amanda?



Ahora estoy considerando pelear más en 125 libras [su categoría actual], hacer buenas cosas en este peso. Pero también para el futuro veo una revancha contra Amanda [en 135 libras], porque en la pelea anterior no hizo nada para ganarme. Si ves la pelea otra vez y cuentas los puntos, la pelea fue para mi lado.

–¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Cuándo volverás a las 135 libras?



Veremos cómo van las cosas después de esta pelea. Yo quiero guardar el cinturón [de las 125 libras] hasta que mi hermana se convierta en la número uno del ránking en este peso. Después de eso veremos cuál es el plan para nosotras.

–¿Pero pelear entre ustedes no es una posibilidad?



No, claro que no. Esa es la pelea que menos quiero ver [risas].

–Hace algunos meses entrenaste junto a Cris Cyborg, quien precisamente es la próxima rival de Amanda. ¿Organizaron ese campamento para que la ayudes a prepararse para ese combate?



Yo sé que Joanna ha entrenado todo este tiempo en ATT junto con Amanda. Entonces, Cris y yo pensamos en por qué no entrenar juntas. Así fue que entrenamos juntas y nos ayudamos una a la otra para nuestras peleas.

–En tu pelea de febrero contra Priscila Cachoeira saliste con bandera peruana y representaste al Perú, ¿harás lo mismo esta vez?



Yo voy a salir como siempre con dos banderas: la de Kirguistán y la del Perú. Así lo hago en todas mis peleas, saldré con las dos banderas.