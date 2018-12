Este 29 de diciembre se llevará a cabo el UFC 232. En este evento una de las peleas estelares será la de Alexander Gustafsson vs. Jon Jones. A pocos días de este combate el sueco no dudo en mandarle un duro mensaje a su rival.

Valentina Shevchenko venció a Joanna Jedrzejczyk y es la nueva campeona de peso mosca

Alexander Gustafsson aseguró que tiene todo para ganarle a Jon Jones. Es más considera que esta vez la historia será distinta a lo que ocurrió en su primera pelea donde ‘Bones’ se llevó un ajustado triunfo.

“Soy su kryptonita, no le gusta pelear conmigo. Estoy trayendo algo que realmente no puede manejar. Estoy aquí para asumir el control. Estoy aquí para ocupar el lugar de Jon en el ranking y en la historia de este deporte. No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides ", dijo Gustafsson.

UFC: la primera pelea entre Jon Jones vs Alexander Gustafsson

La estrella de la MMA sueca agregó que está en el mejor momento de su carrera. Este 29 de diciembre Gustafsson buscará ganarle a una de las estrellas de la UFC como lo es Jon Jones.