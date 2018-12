UFC 232 EN VIVO: hora, fecha y canal del último evento de MMA del año 

Los amantes de las artes marciales mixtas cierran una temporada espectacular con el UFC 232 que se celebrará este sábado 29 de diciembre en The Forum de Inglewood en California, por un cambio de último momento con uno de los estelares de la velada.

Se trata del norteamericano Jon Jones, quien por problemas de dopaje con la Comisión Atlética de Nevada, obligó a cambiar la sede del evento de Las Vegas a California, estado donde sí se le otorgó credenciales.

Pese a que esto generó malestar en los diferentes peleadores, Dana White, presidente de la UFC, respaldó al experimentado peleador que va por el título vacante semipesado.

Horarios y canales en el mundo



País Preliminares Main card Canal Honduras 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action El Salvador 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Action R. Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Puerto Rico 9:00 pm 11:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Action

El combate entre Jones y Gustafsson tiene todos los condimentos para generar gran expectativa en el mundo de la lucha. El sueco perdió ante Jones hace algunos años y siente que esta es su gran oportunidad de revancha.

Cartelera del evento:

Foto: UFC

En la rueda de prensa, el sueco tuvo desafiantes palabras en contra de Jones y encendió el ambiente a horas de la pelea.

“Soy su kryptonita, no le gusta pelear conmigo. Estoy trayendo algo que realmente no puede manejar. Estoy aquí para asumir el control. Estoy aquí para ocupar el lugar de Jon en el ranking y en la historia de este deporte. No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides ", dijo Gustafsson.

En tanto, Jones se mostró muy incómodo por la pregunta de una periodista respecto a sus temas de dopaje. El norteamericano optó por pasar a la siguiente pregunta.