Histórica e inédita. La pelea entre Amanda Nunes y Cristiane Justino (Cris Cyborg) en el UFC 232, este 29 de diciembre desde las 8:00 p.m., será un punto de quiebre en el mundo de las artes marciales mixtas. El evento se llevará a cabo en The Forum de Los Ángeles, California.

UFC 232 EN VIVO: ¿por qué el evento tuvo que cambiar de sede?



No se trata de un enfrentamiento cualquiera, no, es una lucha de estrellas. Además, tiene un plus: la peleadora brasileña Nunes, actual campeona de la categoría galo (61 kilos) buscará ser la primera mujer en ganar un cinturón en dos categorías distintas. En tanto, su compatriota, soberana de la división pluma (66 kilos) intentará ser campeona del peso superior que resiste en el trono.

Otro atractivo que tendrá la lucha es que no hay una favorita a ganar, puesto que ambas peleadoras llegan con una racha invicta: Amanda Nunes posee un 16-4-0. Por su parte, Cristiane llega con una marca de 20-1-0.

Dos de las mejores y más peligrosas peleadoras en la historia... frente a frente en #UFC232

🇧🇷 Cyborg vs Nunes 🇧🇷



Pronósticos⁉️ pic.twitter.com/Q4KfN1BIfi — UFC Español (@UFCEspanol) 23 de diciembre de 2018

“Tú te bajas de las peleas. Preocúpate por dar el peso y cuando estemos en la jaula entonces te voy a creer”, dijo 'Cyborg' calentando la previa.

Esta pelea es coestelar del choque principal de la noche entre Jon Jones y Alexander Gustafsson, que tiene previsto llevarse a cabo desde las 10:00 p.m. (hora peruana).