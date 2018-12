Tras una semana encendida con dimes y diretes entre los protagonistas del UFC 232, la noche del 29 de diciembre (EN VIVO ONLINE vía FOX ACTION), desde California, se vivirá el tan esperado último evento de artes marciales mixtas del año.

La pelea estelar será protagonizada por el norteamericano Jon Jones y el sueco Alexander Gustafsson, que tiene una revancha pendiente con el primero, tras caer en un ajustado combate en 2013.

Los luchadores que disputarán el título vacante semipesado se encargaron de encender el ambiente el combate con provocadoras frases como la de Gustafsson quien, en rueda de prensa, dijo lo siguiente sobre Jones:

“Soy su kryptonita, no le gusta pelear conmigo. Estoy trayendo algo que realmente no puede manejar. Estoy aquí para asumir el control. Estoy aquí para ocupar el lugar de Jon en el ranking y en la historia de este deporte. No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides ".

UFC 232: horarios y canales en el mundo

País Preliminares Main card Canal Honduras 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action El Salvador 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Action R. Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Puerto Rico 9:00 pm 11:00 pm Fighting Sports Network/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Action

Pero no es el único combate que genera expectativa en los amantes de la lucha, pues en la semi estelar se enfrentarán dos campeones: Amanda Nunes y Cris Cyborg.

Nunes, actual campeona de la categoría gallo (61 kilos) buscará ser la primera mujer en ganar un cinturón en dos categorías distintas. En tanto, su compatriota, soberana de la división pluma (66 kilos) intentará ser campeona del peso superior que resiste en el trono.

Otro atractivo que tendrá la lucha es que no hay una favorita a ganar, puesto que ambas peleadoras llegan con una racha invicta: Amanda Nunes posee un 16-4-0. Por su parte, Cristiane llega con una marca de 20-1-0.

Cartelera del evento

Foto: UFC

La transmisión del evento estará a cargo de FOX Action y de Fighting Sports Network en algunos países de la región. Además, todas las incidencias y el minuto a minuto de las peleas lo encontrarás a detalle en la web de El Comercio.