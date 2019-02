UFC 234 en vivo: ver EN DIRECTO Whittaker vs Gastelum desde Melbourne, Australia

Ver UFC EN VIVO | Uno de los eventos más importantes del año en las artes marciales mixtas será nada más y nada menos que el UFC 234, el cuál se realizará este 9 de febrero del 2019 en el Rod Laver Arena en Melbourne, Australia y que podrás ver EN DIRECTO a partir de las 22:00 horas de Perú.

Tras las últimos retos que se vienen dando en la UFC, hay uno en específico que se ha transformado en la pelea principal del evento y este es el Whittaker vs. Gastelum, el cuál marcará al nuevo campeón de peso mediano.

Tenemos que recordar que esta será la oportunidad soñada por Kevin Gastelum (15-3) ya que el mexicano tuvo muchos problemas, específicamente por el peso, en la división welter y ahora ha encontrado un lugar en la categoría de los medianos para lograr el título.



Por otra parte, Robert Whittaker no la ha pasado nada bien desde la última pelea que tuvo con el latino Yoel Romero, donde lo venció por decisión unánime en una pelea que no fue pactada por el titulo debido a que el segundo nombrado no pasó la prueba de la balanza aunque esta lucha le costó una mano fracturada al campeón mediano de la UFC.

<h2>Canales de transmisión de UFC 234: Whittaker vs. Gastelum</h2>

Perú: Fox Premium - UFC Network

Chile: Fox Premium - UFC Network

Argentina: Fox Premium - UFC Network

Brasil: Fox Premium - UFC Network

Estados Unidos: ESPN USA

Uruguay: Fox Premium - UFC Network

Colombia: Fox Premium - UFC Network

México: Fox Premium - UFC Network

Hora del UFC 234: Whittaker vs. Gastelum

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas (11 de febrero)

Uruguay: 00:00 horas (11 de febrero)

Argentina: 00:00 horas (11 de febrero)

Brasil: 01:00 horas (11 de febrero)

Estados Unidos: 21:00 horas

México: 21:00 horas

Cartelera estelar del UFC 234: Whittaker vs. Gastelum

Robert Whittaker (c) vs. Kelvin Gastelum (Cinturón mediano)

Israel Adesanya vs. Anderson Silva (Peso mediano)

Rani Yahya vs. Ricky Simon (Peso gallo)

Montana De La Rosa vs. Nadia Kassem (Peso mosca)

Jim Crute vs. Sam Alvey (Peso semimosca)

▷ UFC: Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov suspendidos y multados por pelea fuera del ring

▷ UFC: luchador Humberto Bandenay capturó a sujeto que estaba robando un carro

▷ Ex peleador de la UFC salvó a mujer que recibía terrible golpiza por parte de un hombre| VIDEO