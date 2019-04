UFC 236 Holloway vs. Poirier EN VIVO: cómo, cuándo y dónde VER el evento estelar

Hoy, sábado 13 de abril, UFC presenta un evento esperado por todos los amantes de la MMA. UFC 236 se realizará desde las 7:00 pm. (Hora de Perú) y tendrá como evento estelar al campeón Max Holloway vs. Dustin Poirier por el título Peso Ligero, en un enfrentamiento de pronóstico reservado en el State Farm Arena de Atlanta. El Comercio te traerá toda la información con los horarios, cartelera y cómo y dónde ver por TV, App y diferentes plataformas web.

Por otro lado, si se habla de UFC 236, también se debe hablar de Kelvin Gastelum e Israel Adesanya, que protagonizan la coestelar por el título interino del Peso Mediano. En primera instancia, el rival de Gastelum iba a ser Robert Whittaker, pero una lesión lo dejó fuera del campamento. “Es un poco agridulce que no pelee por el cinturón con Robert Whittaker. Tuve la oferta de pelear contra Israel Adesanya en el UFC 236 y la tomé", señaló.

El UFC 236 se celebrará en el State Farm Arena de Atlanta y para poder ver UFC en vivo y en directo te dejamos la manera de seguirlo. La cartelera preliminar inicia a las 19:00 horas de Perú y México, 20:00 horas de Chile; 21:00 horas de Argentina por FOX Sports (501 Movistar - 604 DirecTV - 61 Claro) para Latinoamérica. Mientras que las estelares empiezan a las 21:00 horas de Perú y México, 22:00 horas de Chile; 23:00 horas de Argentina y lo transmitirán por FOX Action (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro).

CARTELERA COMPLETA DE UFC 236

Cartelera estelar

Título Interino de Peso Ligero: Max Holloway vs. Dustin Poirier

Título Interino de Peso Medio: Kelvin Gastelum vs. Israel Adesanya

Peso Semipesado: Eryk Anders vs. Khalil Rountree Jr.

Peso Welter: Alan Jouban vs. Dwight Grant

Peso Semipesado: Ovince Saint Preux vs. Nikita Krylov



Cartelera Preliminar

Peso Ligero: Jalin Turner vs. Matt Frevola

Peso Mosca: Wilson Reis vs. Alexandre Pantoja

Peso Welter: Max Griffin vs. Zelim Imadaev

Peso Gallo: Boston Salmon vs. Khalid Taha



Cartelera Preliminar (UFC Fight Pass)

Peso Welter: Curtis Millender vs. Belal Muhammad

Peso Gallo: Montel Jackson vs. Andre Soukhamthath

Peso Mosca Femenino: Lauren Mueller vs. Poliana Botelho

Peso Gallo: Brandon Davis vs. Randy Costa



¿CÓMO VER UFC EN VIVO ONLINE?

Conoce todas las formas para ver UFC 236 en vivo y en directo por TV, App plataformas web. (Foto: UFC Fight Pass) Captura

Para poder ver UFC EN VIVO ONLINE deberás adquirir una cuenta de UFC Pay-Per-View, donde podrás ver los más grandes eventos con los peleadores que jamás hayan entrado en el octágono. Cada emparejamiento, cada onza de acción de horario estelar lo recibirás en vivo en todos tus dispositivos, lo suficiente para mantenerte en el borde de tu asiento con un costo de $34.99, incluyendo IVA (impuesto sobre el valor añadido) si corresponde a su territorio.

La otra opción para ver UFC en directo online es obtener acceso exclusivo en UFC Fight Pass, donde obtendrá show originales e imágenes detrás de escena. Además, te dará un acceso sin igual a la biblioteca de peleas MMA más extensa del mundo con un costo de $9.99 y con una prueba gratuita de 7 días. Ambas opciones puedes configurarlo con el idioma de tu elección y en calidad HD.

Usar su perfil UFC FIGHT PASS es hacer tu experiencia más personal. Podrás seguir a tus luchadores favoritos y tipos de peleas para revelar colecciones especialmente seleccionadas. Además, podrá obtener cientos de eventos pasados de organizaciones de MMA como PRIDE, Strikeforce e Invicta FC.

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN PARA VER UFC EN VIVO?

A nivel mundial, los eventos de UFC se emiten en diferentes canales de televisión. A continuación, te presentamos la lista de medios de cada país, tanto en vivo como diferido para que no te pierdas su programación.

América:

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: FOX Sports y FOX Sports 1

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo) y Tigo Sports (Resúmenes)

Perú: FOX SPorts

Uruguay: Canal 10

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Win Sports



Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: Gol (Diferido)