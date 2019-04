UFC 236 EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: Kelvin Gastelum vs. Israel Adesanya y Max Holloway vs. Dustin Poirier

UFC 236 EN VIVO ONLINE: el evento de artes marciales mixtas se llevará a cabo este sábado 13 de abril (7:00 p.m. vía Fox Sports) con dos grandes eventos estelares: Kelvin Gastelum vs. Israel Adesanya y Max Holloway vs. Dustin Poirier en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia

UFC 236: Horarios y cartelera del evento en Atlanta

Cartelera Estelar UFC 236

Horario:

22:00 horas de Chile; 23:00 horas de Argentina; 21:00 horas de Perú y México.



Por el Campeonato Interino de Peso Ligero: Max Holloway vs. Dustin Poirier

Por el Campeonato Interino de Peso Medio: Kelvin Gastelum vs. Israel Adesanya

Peso Semipesado: Eryk Anders vs. Khalil Rountree Jr.

Peso Welter: Alan Jouban vs. Dwight Grant

Peso Semipesado: Ovince Saint Preux vs. Nikita Krylov

Cartelera Preliminar

Horario:

20:00 horas de Chile; 21:00 horas de Argentina; 19:00 horas de Perú y México.



Peso Ligero: Jalin Turner vs. Matt Frevola

Peso Mosca: Wilson Reis vs. Alexandre Pantoja

Peso Welter: Max Griffin vs. Zelim Imadaev

Peso Gallo: Boston Salmon vs. Khalid Taha

Cartelera Preliminar (UFC Fight Pass)



Horario:

18:15 horas de Chile; 19:15 horas de Argentina; 17:15 horas de Perú y México.



Peso Welter: Curtis Millender vs. Belal Muhammad

Peso Gallo: Montel Jackson vs. Andre Soukhamthath

Peso Mosca Femenino: Lauren Mueller vs. Poliana Botelho

Peso Gallo: Brandon Davis vs. Randy Costa​

El presidente de la UFC, Dana White, confirmó que una de las peleas del UFC 236, que se realizará el 13 de abril, será el duelo Kelvin Gastelum vs. Israel Adesanya. Además, aseguró que será por el título.

Israel Adesanya viene de derrotar a Anderson Silva y suma 16 triunfos. Por su parte, Gastelum, posé un récord de 15 victorias y solo 3 derrotas. Se viene una gran pelea.