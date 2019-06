Valentina Shevchenko: "Si bien es mi primera defensa titular en UFC, no es un escenario nuevo para mi"

Valentina "Bullet" Shevchenko defenderá su título de peso mosca en el evento UFC 238 frente a la estadounidense Jessica Eye. 'La Bala' conversó con El Comercio y habló sobre su preparación para el combate, su anhelo de revancha frente a Amanda Nunes y su otra pasión: el cine.

¿Qué sensaciones tienes antes de la pelea?



Estoy feliz de poder defender mi título en un evento tan grande. De por sí, amo luchar y hacerlo frente a tantas personas me llena de alegría. Estoy lista para retener mi campeonato y seguir mejorando en este circuito. Me he preparado en diferentes campamentos, he tenido un entrenamiento adecuado para conseguir mis objetivos.

¿Hiciste alguna rutina especial para este combate?



Cada día de entrenamiento fue especial, ya que tanto en lo físico como en lo mental hicimos rutinas distintas. El MMA lo tengo que tener muy claro, también las técnicas en el piso y el muay thai. Fue un trabajo integral, tengo que estar preparada para combinar todos estos aspectos y ganar.

¿Cómo manejas el tema mental?



Es importante para los deportistas estar bien de la cabeza, limpio, con mentalidad ganadora. Puedes estar bien físicamente pero mal en lo mental y otorgas ventaja, eso es algo que no puedo permitirme. Durante mis rutinas físicas aprendo a combatir el cansancio y la ansiedad, me hago fuerte mentalmente mediante arengas. Sin embargo, que no se crea que uno es más importante que otro, es integral, lo mental y lo físico se complementan.

¿Estás nerviosa por tu primera defensa titular en UFC?



¿Nerviosa? Para nada. No es un escenario nuevo para mí. Si bien es la primera vez que entraré al octágono como campeona en UFC, ya lo he hecho en el pasado, he sido campeona en Royal Mundial, IFM Muay Thai, KF-1 MMA Pro, entre otros. Cuando entras a la jaula te olvidas de todo. Llevo más de 25 años en esto, no me afectará.

¿Qué has analizado sobre tu rival, Jessica Eye?



Es una luchadora muy fuerte, será un combate durísimo, de los más difíciles de mi carrera. Ella es muy resistente, físicamente está apta para aguantar los 5 rounds. Sin embargo, he identificado muchas debilidades, no las diré porque es parte de mi estrategia. Solo puedo decirte que estoy para ganarle.

Valentina Shevchenko venció a Joanna Jedrzejczyk para convertirse en campeona en UFC. | Video: Canal de Youtube de UFC

¿Te has planteado un escenario negativo?



Jamás. Yo no entreno para perder. Por mi cabeza no pasa la derrota, creo en mis posibilidades de conseguir un triunfo.

¿Crees que la competencia es dura en tu división?



De todas maneras. Existe mucha competencia y mucho futuro en la MMA en UFC. Cada vez quieren ganar más notoriedad y eso se consigue ganando combates. Las peleadoras están cada vez más capacitadas.

¿La rama femenina ha evolucionado?



Sí, ha crecido muchísimo en estos últimos 5 años. Esto hubiese sido impensado, pero estamos en una era donde estamos al mismo nivel de importancia que la rama masculina, aparecemos en los main events de las carteleras numeradas. Hay que tomar real dimensión de esto ya que UFC es el circuito más grande a nivel mundial.

Amanda Nunes cuenta con dos títulos, ¿te interesaría volver a luchar contra ella?



Que tenga dos títulos no es lo importante, ella como luchadora es lo que la hace relevante. Pienso que el futuro se dará una tercera pelea (perdió en las dos veces que se enfrentaron por decisión de los jueces) y quien sabe si es por alguno de sus títulos. Ella es campeona en peso gallo y pluma, podría subir de categoría (Valentina es de peso mosca 57 kg.) y combatir por uno de sus cinturones. Está en mis planes, pero no sé cuando, ahora solo me enfoque en defender mi campeonato.

Llevas 25 años practicando este deporte, ¿las artes marciales mixtas siguen siendo tu pasión?



No, ya aumentó. Considero a las MMA como mi vida. Llevo 25 años en esto y espero poder seguir haciéndolo. Soy profesora y además compito, mi vida entera está ligada a esto.

Coméntanos sobre tu otra pasión: el cine…



Soy titulada por la Universidad de Arte de Kirguistán. Sin embargo, no he realizado grandes proyectos debido a que estoy enfocada en mi carrera como luchadora. Me gustaría en un futuro hacer una mega producción, pero no he pensado en grabar algo relacionado a las MMA. Aun no tengo nada claro.