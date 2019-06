UFC 238 : Shevchenko vs. Eye EN VIVO; Cejudo vs. Moraes EN DIRECTO vía FOX Action

Este sábado 8 de junio Valentina Shevchenko defiende el título Peso Mosca ante Jessica Eye en la coestelar; mientras Henry Cejudo y Marlon Moraes cierran la noche por el título Peso Gallo. UFC 238 genera gran expectativa y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía FOX Action en diferentes partes de Latinoamérica, DAZN en Europa y ESPN en Estados Unidos.

El Comercio seguirá el evento golpe a golpe desde la web y te dará a conocer los horarios y canales en diferentes partes del mundo para que no te pierdas ningún detalle de las peleas. A continuación, sigue la previa, conoce la cartelera y más datos que debes conocer del evento UFC 238 desde el United Center en Chicago, Illinois, que será transmitido vía FOX Premium - FOX Action en varias partes de Latinoamérica.

Este viernes, los 25 peleadores que competirán mañana en la cartelera llegaron al peso ideal de sus divisiones. Quizás, la que tuvo más complicaciones fue la retadora al cinturón Peso Mosca, Jessica Eye, quien tuvo se tuvo que remover toda su ropa para probar suerte sobre la báscula por segunda vez.

El campeón de peso mosca de UFC Henry Cejudo se moverá hacia la división de peso gallo para enfrentar al contendiente Marlon Moraes por el título vacante. Mientras tanto, en el evento principal, la campeona de peso mosca Valentina Shevchenko intentará defender su título frente a la contendiente superior Jessica Eye.

Otras características de la tarjeta UFC 238 incluyen una pelea de contendientes de alto peso entre Donald "Cowboy" Cerrone y Tony Ferguson; además, la pelea de peso gallo entre Jimmie Rivera y Petr Yan, y un enfrentamiento de peso pesado entre Tai Tuivasa y Blagoy Ivanov.

Cartelera completa de UFC 238

Tarjeta Principal UFC 238 en pay-per-view

Henry Cejudo (134) contra Marlon Moraes (134)

Valentina Shevchenko (124) contra Jessica Eye

Donald Cerrone (155.5) vs. Tony Ferguson (155)

Jimmie Rivera (136) contra Petr Yan (136)

Blagoy Ivanov (251) contra Tai Tuivasa (259)

Peleas preliminares UFC 238

Nina Ansaroff (115) contra Tatiana Suárez (114)

Pedro Munhoz (135.5) vs. Aljamain Sterling (134)

Alexa Grasso (115) contra Karolina Kowalkiewicz (116)

Calvin Kattar (146) contra Ricardo Lamas (145)

Las primeras preliminares UFC 238

Ángela Hill (116) contra Yan Xiaonan (116)

Bevon Lewis (186) contra Darren Stewart (185.5)

Grigorii Popov (136) contra Eddie Wineland (136)

Joanne Calderwood (125) contra Katlyn Chookagian (126)

Horarios y canales para ver UFC 238

México: 18:00 horas (PRE); 20:00 horas (EST)

Perú: 19:00 horas (PRE); 21:00 horas (EST)

Ecuador: 19:00 horas (PRE); 21:00 horas (EST)

Colombia: 19:00 horas (PRE); 21:00 horas (EST)

Bolivia: 20:00 horas (PRE); 22:00 horas (EST)

Chile: 20:00 horas (PRE); 22:00 horas (EST)

Estados Unidos: 19:00 horas (PRE); 21:00 horas (EST)

Argentina: 21:00 horas (PRE); 23:00 horas (EST)

Uruguay: 21:00 horas (PRE); 23:00 horas (EST)

Paraguay: 21:00 horas (PRE); 23:00 horas (EST)

España: 23:00 horas (PRE); 01:00 horas - domingo 9 (EST)



Canales de transmisión para ver todas las peleas

México: FOX Premium / Fighting Sports

Perú: FOX Action

Ecuador: FOX Action

Colombia: FOX Action

Bolivia: FOX Action

Chile: FOX Action

Argentina: FOX Action

Uruguay: FOX Action

Paraguay: FOX Action

Estados Unidos: ESPN

España: DAZN



Últimas peleas de Valentina Shevchenko

08/12/18 | Shevchenko vs. Jedrzejczy | Ganó

03/02/18 | Shevchenko vs. Cachoeira | Ganó

09/09/17 | Shevchenko vs. Nunes | Perdió

28/01/17 | Shevchenko vs. Peña | Ganó

23/07/16 | Shevchenko vs. Holm | Ganó



Últimas peleas de Jessica Eye

08/12/18 | Eye vs. Chookagian | Ganó

23/06/18 | Eye vs. Clark | Ganó

14/01/18 | Eye vs. Faria | Ganó

10/09/16 Eye vs. Correia | Perdió

29/05/16 | Eye vs. McMann | Perdió



Últimas peleas de Henry Cejudo

19/01/19 | Cejudo vs. Dillashaw | Ganó

04/08/18 | Cejudo vs. Johnson | Ganó

02/12/17 | Cejudo vs. Pettis | Ganó

09/09/17 | Cejudo vs. Reis | Ganó

03/12/16 | Cejudo vs. Benavidez | Perdió



Últimas peleas de Marlon Moraes

02/02/19 | Moraes vs. Assuncao | Ganó

01/06/18 | Moraes vs. Rivera | Ganó

09/12/17 | Moraes vs. Sterling | Ganó

11/11/17 | Moraes vs. Dodson | Ganó

03/06/17 | Moraes vs. Assuncao | Perdió