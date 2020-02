UFC 247 EN VIVO ONLINE | Este sábado UFC, la empresa de artes marciales mixtas más grande y venerada del mundo, presenta su segundo PPV (Pay-Per-View) del año desde la ciudad de Houston, Texas. El Toyota Center, hogar de los Rockets de la NBA, será el escenario de la cartelera que estará co estelarizada por dos combates titulares: Jon Jones (C) vs. Dominick Reyes y Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian.

El evento será transmitido por múltiples plataformas, en la presente nota encontrarás la información de las peleas, horarios en el mundo y señales con licencia del magno evento. Asimismo, también podrás seguir incidencias, videos, transmisiones, fotos y minuto a minuto del PPV vía la web de El Comercio.

GUÍA COMPLETA DEL UFC 247

¿Cuándo será el UFC 247?

El segundo PPV de UFC se llevará a cabo este sábado 08 de febrero.

¿Dónde será el UFC 247?

El UFC 247 se llevará a cabo desde el Toyota Center, en Houston, Texas.

¿A qué hora será el evento?

Primera preliminares

País Horario México 5:15 p.m. Perú 6:15 p.m. Ecuador 6:15 p.m. Colombia 6:15 p.m. Bolivia 7:15 p.m. Venezuela 7:15 p.m. Argentina 8:15 p.m. Chile 8:15 p.m. Paraguay 8:15 p.m. Uruguay 8:15 p.m. Brasil 8:15 p.m. España 00:15 a.m. (domingo 09/02)

UFC 247 Preliminares

País Horario México 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. España 02:00 a.m. (domingo 09/02)





UFC 247 Main Card

País Horario México 9:00 p.m. Perú 10:00 p.m. Ecuador 10:00 p.m. Colombia 10:00 p.m. Bolivia 11:00 p.m. Venezuela 11:00 p.m. Argentina 00:00 hrs. (domingo 09/2) Brasil 00:00 hrs. (domingo 09/2) Chile 00:00 hrs. (domingo 09/2) Paraguay 00:00 hrs. (domingo 09/2) Uruguay 00:00 hrs. (domingo 09/2) España 04:00 hrs. (domingo 09/2)

UFC 247: Canales

El UFC 247 será transmitido por Fox Action para toda Latinoamérica. Asimismo, en Estados Unidos y otras latitudes del mundo las peleas irán vía ESPN +. Por otro lado, UFC tiene su plataforma de pago vía online: UFC Fight Pass.

UFC 247: Datos de las peleas

Jon Jones será el encargado de encabezar la cartelera del UFC 247 frente al invicto Dominick Reyes, que con un 12-0 busca ‘destronar’ a ‘Bones’ y arrebatarle el cinturón de peso semipesado. Por su parte, Valentina expondrá el título de peso mosca ante la estadounidense Katlyn Chookagian.

Con el mayor número de defensas de la división de peso ligero (10), Jon Jones pondrá en juego por tercera vez su título (en su segunda etapa como campeón) ante un Reyes con ‘hambre de gloria’.

“Me he estado preparando para este nivel toda mi vida. Miré a los ojos a Jon Jones y eso solo un hombre”, señaló Dominick Reyes.

Si bien es un rival de cuidado (tiene una racha de seis victorias en UFC), Jon Jones tiene la experiencia de su lado, pues ya sabe lo que es lidiar con invictos. “Me gusta el hecho de que no haya sido derrotado. Es especial pelear con tipos así”, declaró ‘Bones’.

“Me peleé con Ryan Bader que estaba invicto. Daniel Cormier también estaba invicto y para muchos era invencible. Eso me emocionó. Glover Teixeira venía de una racha de 20 victorias cuando lo enfrenté", contó.

“Siempre me motivo más cuando mi rival nunca ha sido derrotado. Dominick tiene la actitud de creerse superior y está bien. Voy a darle su primera derrota”; finalizó el campeón.

En tanto, en la coestelar, Valentina defenderá su título por tercera ocasión ante Katlyn Chookagian, que viene de dos triunfos al hilo. Mientras que la ‘Bala’ llega de dos defensas exitosas ante Liz Carmouche y Jessica Eye.

UFC 247 Cartelera estelar

(10:00 p.m. por Fox Action)

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

UFC 247 Cartelera preliminar

(8:00 p.m. por Fox Sports)

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

UFC 247 Primeras preliminares

(6:15 p.m. por Fox Action)

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

