Antonina Shevchenko enfrentará a Andrea Lee en la cartelera preliminar del UFC 262 en el Toyota Center en Houston, Texas, Estados Unidos. En la previa, la luchadora kirguís-peruana conversó con El Comercio sobre la relación que tiene con su hermana Valentina, las complicaciones que tuvo en la pandemia y lo que piensa sobre las mujeres peruanas.

¿Cómo manejaste el tema de la pandemia? ¿Qué complicaciones tuviste con el entrenamiento?

Nosotros tuvimos restricciones cuando todo empezó (la pandemia) porque los gimnasios cerraron y fue complicado entrenar. Con el tiempo, pude retomar el entrenamiento en un gimnasio pequeño y también pude correr en los parques y en las montañas. Luego, cuando todo se “normalizó” volvimos a la rutina. Todos los peleadores profesionales no pueden detenerse en cuanto a la actividad física. En UFC fue un caso especial porque la empresa consiguió seguir con sus eventos, por ello es que todos debíamos mantenernos entrenando.

¿Y cómo has manejado el tema de la ansiedad? ¿Te afectó en algo?

No, no me afectó para nada. Por ahí al principio, cuando todo empezó, no sabíamos que iba a pasar con la empresa y los eventos en UFC. Cuando Dana White dijo que no íbamos a parar, que íbamos a tener eventos sin público, para nosotros fue un alivio, porque sabíamos que todo continuaría de acuerdo a lo planeado.

Sobre el combate que tendrás en el UFC 262 frente a Andrea Lee, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo estuvo el campamento de entrenamiento?

Todo ha estado muy bien. Empecé el campamento junto con mi hermana (Valentina), ella estaba preparándose para su pelea y yo para la de este sábado. Nos hemos preparado en Las Vegas, aunque luego salimos a Florida para su combate. Ahora estamos en Houston, ultimando detalles para enfrentar a Andrea Lee. Me siento muy preparada, aunque siento que el campamento fue algo extenso, pero eso me ha ayudado a prepararme mejor.

Mencionaste a Valentina, ¿cómo es la relación que tienes con ella? ¿sientes que es una motivación para ti?

Ella es mi mejor amiga, con ello puedo adelantarte ciertas cosas sobre nuestra relación. Con ella puedo conversar sobre todo, ya sea algo positivo o algo negativo, sé que no me va a juzgar y me ayudará. Ella me comprende muy bien, nosotras viajamos juntas, competimos y afrontamos las dificultades como hermanas que somos. Ella es campeona de UFC y a mi criterio es la mejor, tiene mucha pasión por lo que hace, entrena muy fuerte y es una motivación para mí.

En cuanto a las MMA, ¿sientes que tienes mucho por demostrar?

Absolutamente. Tengo mucho más por demostrar en las MMA. Siento que mejoro todos los días, quiero tener más peleas para seguir mejorando de cara al futuro. Sé que puedo dar mucho más en la UFC.

¿Qué puedes decirle a los luchadores jóvenes que no le dan tanta importancia al campamento de entrenamiento?

No es posible llegar a las grandes ligas sin ese esfuerzo. Llegar aquí no es producto de un trabajo de solo unos meses, uno se prepara por largos años para estar en UFC. Es cierto, al comienzo hay muchas derrotas y dificultades, pero tienes que ser perseverante, ello te forma como persona y como luchador. Entiendo que el cansancio a veces te lleva a querer renunciar, pero no es lo ideal. Hay que saber sobreponerse a las adversidades, tanto en UFC como en la vida misma. Por ejemplo, en el campamento, a veces dura tres meses y al terminar el primer mes ya estás agotado y te duele todo el cuerpo. Piensas que faltan dos meses y no sientes resultados inmediatos y eso empeora si es que terminas el entrenamiento, vas y pierdes la pelea, pero es así, hay que adecuarse.

En cuanto al estilo, ¿cómo te defines como luchadora de MMA?

Al principio me identificaba mucho con el taekwondo y el muay thai. He sido campeona mundial de muay thai en múltiples ocasiones y también he competido en mundiales de artes marciales mixtas. Podría decir que el striking es mi mayor fortaleza, pero con tanto tiempo en las MMA he desarrollado otro tipo de habilidades como la lucha en el suelo o técnicas para derribar. No puedes ser bueno en un solo aspecto y en los demás no, mira a Valentina, ella es buena en todo: puede boxear, ir al suelo y también con la lucha, por eso es tan difícil vencerla.

¿Qué puedes recomendarle a las mujeres que aún tienen algún temor de practicar las MMA?

Sobre el tema de las etiquetas y adjetivos sobre las mujeres que luchan, eso no debería pasar en ningún lado. Sé que en Perú puede pasar, cuando viví ahí no lo observé, pero yo les diría a las mujeres que sigan adelante. Yo conozco a las mujeres peruanas, no puedes decirles que no, ellas irán al frente y lucharán. Si realmente lo desean, no les va a importar mucho lo que digan las demás personas. Tengo amigas peruanas que tienen ese tipo de mentalidad: “yo digo y lo hago”.

¿Y sobre el tema de la decisión? ¿hay algún consejo que podrías darle a los que todavía no se deciden a ser luchadores profesionales?

Eso es muy personal y lleva un proceso distinto en cada persona. No puedes generalizar y decir que las MMA son buenas para todos. Hay que empezar a mirar las artes marciales mixtas como un deporte y no como una carrera. Practicar cualquier deporte te ayuda con la salud, asimismo, uno luce mejor, con una figura más esbelta. Luego, si es que la pasión perdura, recién puedes planteártelo como una carrera profesional.

