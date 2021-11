Una instantánea difícil de asimilar. Frankie Edgar estuvo presente en la competencia del Ultimate Fighting Championship (UFC) en su lucha contra Marlon Vera y, en definitiva, no fue de las mejores noches del peleador norteamericano.

El luchador ecuatoriano consiguió derrotar a Edgar en el Madison Square Garden de Nueva con un contundente nocaut. El ‘Chito’ Vera venció al estadoounidense en el tercer asalto con una patada que quedó retratada por un fotógrafo que se encontraba en el UFC 268.

Vera le dio un golpe directo en la quijada al peleador de 40 años, la misma que terminó el combate ya que el juez, al ver la situación, decidió finalizar la pelea.

Frankie Edgar perdió ante Marlon Vera en el UFC 268. (Foto: UFC)

En el primer asalto todo demostraba que Frankie Edgar ganaría el encuentro, sin embargo, logró resistir. En la segunda parte, el ecuatoriano cambió su actitud y consiguió conectar un rodillazo directo al rostro del estadounidense. El tercero que sería el final, inició con un intercambia de puños y culminó con el excampeón en la lona.

Las palabras de Edgar

Frankie Edgar no quiso quedarse callado y se refirió a la derrota en el podcast Champ and the Tramp: “Todo el mundo va a mencionar el retiro y esto y aquello, y no voy a responder porque no sé qué es, honestamente. Solo quiero saber, cuando me jubile, nunca volveré. Todavía no estoy preparado para eso. Todavía no estoy listo para tomar esa decisión. Pero esta es probablemente la primera vez después de una pelea en la que no estoy pensando en mi próxima pelea”.

“No estoy pensando en volver al gimnasio. Sé que nunca dejaré de entrenar, no importa lo que decida, y pronto volveré al gimnasio solo porque soy adicto a eso. Pero no estoy pensando en eso, y esta es probablemente la primera vez en mi carrera de lucha que eso sucede. Sé que me queda mucho para dar a este deporte de muchas maneras, como si mi espíritu no quisiera que se hiciera, eso es seguro”, sostuvo el peleador de 40 años.