Ver UFC 319 EN VIVO HOY : mira la transmisión de la UFC desde el United Center de Chicago, con la pelea estelar de Du Plessis vs. Chimaev por el peso medio. ¿A qué hora empieza la UFC? El evento de la UFC comienza a las 6de la tarde (horario peruano), el sábado 16 de agosto de 2025, que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus, transmiten las peleas de la UFC en Perú y Sudamérica. En México lo transmite FOX Sports y también lo podrás seguir por Fighting Sports Network, ESPN+ lo pasa en Estados Unidos y Eurosport lo televisa en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

