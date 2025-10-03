Ver UFC 320 EN VIVO HOY : mira la transmisión de la pelea entre Ankalaev vs Pereira por el campeonato mundial de peso semipesado. ¿A qué hora empieza el UFC 320? El UFC 320 se disputa hoy, sábado 4 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, a las 5:00 PM de México y 4:00 p.m. de Las Vegas, USA. ¿Dónde ver UFC 320 ONLINE? ESPN y Disney Plus transmiten en Perú y Sudamérica. En México lo pasa FOX Sports y Disney+ Premium. En España míralo por HBO Max y en Estados Unidos mediante ESPN+ PPV.

