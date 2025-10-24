Ver UFC 321 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Tom Aspinall vs Ciryl Gane en el Etihad Arena. ¿A qué hora juegan? La pelea se disputa hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmite la pelea para toda Sudamérica, en México lo pasa FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot EN VIVO por UFC Río 2025 desde el Jeunesse Arena.​