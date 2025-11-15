Ver UFC 322 EN VIVO HOY: mira la transmisión de las peleas estelares de Makhachev vs Della Maddalena y Valentina Shevchenko vs Zhang Weili en el Madison Square Garden. ¿A qué hora empieza la UFC 322? El UFC 322 se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 6:00 PM de USA. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el UFC 322 en Sudamérica. En México lo pasa FOX Sports Premium, en España vía Max y finalmente, en Estados Unidos síguelo por ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV.

