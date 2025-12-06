Ver UFC 323 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Merab Dvalishvili vs Petr Yan en el T-Mobile Arena. ¿A qué hora es la pelea? La pelea se disputa hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmite la pelea en Sudamérica. FOX Sports lo pasa para México. ESPN+ y ESPN Select en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

