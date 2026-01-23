Ver UFC 324 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Justin Gaethje y Paddy Pimblett desde el T-Mobile Arena. ¿A qué hora empieza la UFC 324? La UFC 324 inicia hoy, sábado 24 de enero de 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Paramount+ transmite la UFC 324 para toda Latinoamérica, mientras que en España lo televisa HBO Max a través de Eurosport. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

