Ver UFC 325 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Alexander Volkanovski y Diego Lopes desde el Qudos Bank Arena de Australia. ¿A qué hora empieza la UFC 325? La UFC 324 inicia hoy, sábado 31 de enero de 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Paramount+ transmite la UFC 325 para toda Latinoamérica, mientras que en España lo televisa HBO Max a través de Eurosport. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

