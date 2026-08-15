El UFC 330 promete ser uno de los más históricos de las artes marciales mixtas, con el combate estelar entre Islam Makhachev vs. Ian Garry por el título mundial de peso wélter de la UFC. La cartelera se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia, en una velada sin precedentes para la UFC. La pelea principal será transmitida en vivo vía streaming para Latinoamérica, incluyendo Perú, donde miles de fanáticos seguirán cada detalle del evento.

¿A qué hora empieza el UFC 330 y pelea de Islam Makhachev vs. Ian Garry HOY?

La pelea entre Islam Makhachev vs. Ian Garry está programada para este sábado 15 de agosto, dentro de la cartelera principal del UFC 330. El evento comenzará aproximadamente a las 8:00 p.m. (hora Perú), mientras que la pelea estelar podría iniciar alrededor de las 11:00 p.m., dependiendo del desarrollo de los combates previos.

Cabe señalar que el evento principal iniciará a las 9:00 p.m. ET en Estados Unidos, lo que corresponde al horario nocturno en Sudamérica.

¿Dónde ver UFC 330 EN VIVO en Perú y Latinoamérica?

La transmisión oficial del UFC 330 estará disponible a través de plataformas de streaming como Paramount+, que cuenta con los derechos del evento en varias regiones. Asimismo, algunos servicios como HBO Max podrían incluir la emisión dependiendo del país.

Para Perú, la mejor opción es seguir la pelea vía streaming online, asegurando una conexión estable para no perder ningún detalle del combate estelar.

Cartelera del UFC 330

Además del combate entre Islam Makhachev vs. Ian Garry, la cartelera incluye peleas de alto nivel que aumentan la expectativa del evento: