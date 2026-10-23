UFC 333 EN VIVO: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev se llevará a cabo este sábado 24 de octubre del 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Al ser en Medio Oriente, el evento contará con un horario especial por la tarde para España y al igual para Perú y resto de Lationamérica. ¿Qué canales transmiten el UFC 333 HOY por TV ONLINE? Paramount+, HBO Max, DAZN, FOX Sports y FOX Sports Premium son las señales que transmiten por cable y streaming la UFC, al igual que UFC Fight Pass.
¿Qué canal transmite UFC 333, Volkanovski vs. Evloev EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el UFC 333, Volkanovski vs. Evloev EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 24 de octubre del 2026 desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Para España, el UFC 333 Volkanovski vs. Evloev será transmitido mediante los canales de Eurosport disponibles a través de plataformas como DAZN o Max / HBO Max.
El UFC 333 Volkanovski vs. Evloev será televisado por Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX Sports y FOX Sports Premium.
En Perú, el UFC 333 Volkanovski vs. Evloev, será transmitido a través de Paramount+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el UFC 333 a través de Paramount+.
¿A qué hora empieza UFC 333, Volkanovski vs. Evloev HOY?
El UFC 333, Volkanovski vs. Evloev empieza a las 8:00 PM (hora de España) y a la 1:00 PM (hora de Perú) este sábado 24 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Mira todos los horarios aquí.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 15:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 14:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 13:00 horas.
- México: 12:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 14:00 horas.
- España: 20:00 horas.
Cartelera, UFC 333, Volkanovski vs. Evloev
Cartelera Estelar (Main Card)
- Alexander Volkanovski (c) vs. Movsar Evloev — Por el Campeonato Mundial de Peso Pluma de UFC
- Petr Yan (c) vs. Merab Dvalishvili — Por el Campeonato Mundial de Peso Gallo de UFC (Trilogía)
- Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — Peso Mosca
- Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — Peso Pesado
- Aaron Pico vs. Losene Keita — Peso Pluma
Cartelera Preliminar (Prelims)
- Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — Peso Semipesado
- Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev — Peso Semipesado
- Abus Magomedov vs. Cam Rowston — Peso Medio
- Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — Peso Ligero
Primeros Preliminares (Early Prelims)
- Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — Peso Gallo
- Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — Peso Medio
- Bolaji Oki vs. Daniel Santos — Peso Pluma
- Kody Steele vs. Noah Gugnon — Peso Ligero
- Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — Peso Paja Femenino
Horario, TV y dónde ver en vivo UFC 333, Volkanovski vs. Evloev
- Fecha: sábado 24 de octubredel 2026
- Evento: UFC 333, Volkanovski vs. Evloev
- Hora: 12:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU)
- Canales TV: Paramount+, FOX Sports, FOX Sports Premium y DAZN
- Streaming: UFC Fight Pass, HBO Max y Paramount+
- Lugar: Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
¿Dónde ver UFC 333, Volkanovski vs. Evloev en España?
En España, el UFC 333, Volkanovski vs. Evloev se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max.
- DAZN
- Paramount+
¿Dónde ver UFC 333, Volkanovski vs. Evloev en Perú?
En Perú, el UFC 333, Volkanovski vs. Evloev se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de UFC Fight Pass.
- Paramount+
- UFC Fight Pass
¿Dónde ver UFC 333, Volkanovski vs. Evloev en México?
En México, el UFC 333, Volkanovski vs. Evloev se transmitirá EN VIVO por FOX Sports y FOX Sports Premium, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de UFC Fight Pass.
- FOX Sports
- FOX Sports Premium
- UFC Fight Pass
¿Dónde ver UFC 333, Volkanovski vs. Evloev en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el UFC 333, Volkanovski vs. Evloev se transmitirá EN VIVO por Paramount+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de UFC Fight Pass.
- Paramount+
- UFC Fight Pass