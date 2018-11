UFC Argentina: Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny, de la categoría peso wélter, será el combate estelar del evento de este sábado (7:00 p.m. / 9:00 p.m. hora local EN VIVO ONLINE vía FOX Sports), en el que pelearán los peruanos Humberto Bandenay y Jesús Pinedo.



La UFC, la empresa más importante del mundo de artes marcial mixtas, desembarcará por primera vez en Argentina. En el evento que se realizará en el Arena Parque Roca, los peruanos Humberto Bandenay y Jesús Pinedo dirán "presente" y pelearán contra rivales estadounidenses.

Santiago Ponzinibbio, uno de los mejores exponentes argentinos de esta disciplina, tendrá el apoyo de su gente para vencer al estadounidense Neil Magny, en el combate principal de una edición más de la UFC Night Fight.

Ponzinibbio llegará a la pelea con un registro de tres derrotas y 26 victorias, la más reciente frente al estadounidense Mike Perry. Además, el argentino acumula seis triunfos consecutivos, la segunda mejor racha activa en la división.

Por su parte, las estadísticas indican que Magny acumula 6 caídas y 21 triunfos. El estadounidense es el tercer peleador con más victorias en la historia welter, con 14.

La cartelera completa del UFC Fight Night Argentina:

Estelares

-Neil Magny vs. Santiago Ponzinibbio (Peso welter)

-Ricardo Lamas vs. Darren Elkins (Pluma)

-Khalil Rountree vs. Johnny Walker (Semicompleto)

-Cezar Ferreira vs. Ian Heinisch (Medio)

-Guido Cannetti vs. Marlon Vera (Gallo)

-Cynthia Calvillo vs. Poliana Botelho (Paja).

Preliminares

-Michel Prazeres vs. Bartosz Fabinski. (Welter)

-Alexandre Pantoja vs. Ulka Sasaki (Mosca)

-Humberto Bandenay vs. Austin Arnett (Pluma)

-Laureano Staropoli vs. Héctor Aldana (Welter)



Primeras preliminares

​-Jesús Pinedo vs. Devin Powell. (Ligero)

-Nad Narimani vs. Anderson Dos Santos (Pluma)