Dice que reza. Se encomienda. Confía. Cree. A pocas horas para uno de los combates más importantes de su carrera, el peleador peruano Daniel ‘Soncora’ Marcos se prepara así para enfrentar al estadounidense Montel Jackson, actual número 15 del ranking mundial en la división peso gallo de la UFC. El enfrentamiento está programado para este sábado 3 de mayo y representa una oportunidad clave para que el peruano ingrese al Top 15 de su categoría.

Con un récord invicto de 18 victorias consecutivas, Marcos –conocido como ‘Soncora’– buscará su triunfo número 19 en el octágono, en lo que será su reto más exigente hasta la fecha. Pese a las dificultades del camino, el objetivo del luchador nacional se mantiene firme: convertirse en campeón mundial. Para ello, ha intensificado su preparación en las últimas semanas, consciente de que el duelo ante Jackson podría marcar un antes y un después en su trayectoria profesional. El Comercio conversó con él.

-Te hemos visto haciendo vldeos vlog, ¿cómo nació el interés de hacer este contenido audiovisual de mostrar todo tu trabajo previo a tu pelea?

En realidad tengo un equipo de trabajo con Sebastián y Samantha, quienes ven el tema de marketing, y vimos que en los campamentos mostrando mi trabajo, las empresas puedan apostar por mí, ya que buscamos el tema de sponsor y que vean que un peruano hace las cosas cómo se debe hacer y lo que toca es pelear para estar en la compañía más grande del mundo. Es un vlog de capítulos para narrar cómo fue el último campamento y todo lo que se vive en el gimnasio, cómo son los entrenamientos y lo que trabajó al lado de todos mis entrenadores para mí preparación de esta pelea que tendré.

-¿De cuántos capítulos consiste el vlog?

Son en total 6 capítulos. Los capítulos están saliendo miércoles y domingo a las 7:00 pm (hora peruana) Buscamos sponsor y crecer la MMA. Estamos mostrando todo el trabajó que hacemos. No solo soy yo, sino mi equipo de trabajo también tiene que ver en este crecimiento.

-¿Cómo te sientes en tu primera pelea del 2025? ¿Siguen existiendo nervios?

Sí, es la primera pelea del 2025, la última fue el 14 diciembre. Ahora me he preparado fuerte y mi entrenamiento está enfocado en peso, que es lo más fuerte que se trabaja en este deporte de contacto. Mi rival es zurdo, yo soy derecho. Él tiene un buen boxeo, yo soy peleador cien por ciento de MMA y tengo muchas formas de atacar y moverme. Hemos trabajado mucho para pelear y pese a que puede haber cambios, nos preparamos muy fuerte. El campamento ha sido muy fuerte, espiritual y estoy listo para subir el 3 de mayo.

-¿Qué sabes del rival Montel Jackson? ¿Cómo encararlo?

Tiene 5 victorias en UFC. Él está en el puesto 15 de la división, entonces, ganándole me ubico en el top 15 y eso es el resultado del esfuerzo y disciplina que vengo haciendo. Toca estar entre los mejores del mundo y no tengo miedo absolutamente a nada. Estoy listo para quien sea y es el mayor reto que tengo, pelear conmigo mismo, eso es mi primera pelea.

-¿Tú estás invicto en la UFC?

En realidad tengo muchas peleas profesionalmente. Tengo 18 peleas invicto y yo me preparo para pelear muy fuerte. Mi cabeza siempre está en lo que tengo que hacer. La mayor fuerza es la disciplina. Hacer las cosas como se tiene que hacer y esperar el momento perfecto. Creo mucho en Dios y estoy demostrando con mi desempeño en el ring. Lo del récord es constancia y disciplina y siempre peleando por el sueño que tengo.

Daniel Marcos suda la gota gorda para ser el mejor / sebastian cornejo

-¿Cuál es ese sueño?

Mi sueño es ser campeón mundial, enfocarme en el deporte al cien por ciento. Mi entrenador me dijo para estar en la UFC y mi sueño es ser campeón mundial de la UFC. Eso tengo claro que lo voy a hacer. Por eso me he encerrado aquí y estoy en Estados Unidos trabajando. Trabajo muy duro para esto y son sacrificios para llegar a la meta de este deporte.

Soncora no descansa en busca de ser campeón mundial de la UFC / sebastian cornejo

-Si en Perú relacionan a Paolo Guerrero con el fútbol, en la UFC lo relacionan con Daniel Marcos. ¿qué piensas de ello?

No podría decirte si me veo de esa forma en realidad, pero mirándome como Daniel Marcos y teniendo una opinión de mí mismo, siento que todavía no he dado todo lo que doy. Si causo estas cosas a las personas que me ven de una forma para ser un cambio de vida y mejorar sobre lo que realmente quieren, bienvenido sea, estoy agradecido. Mi mentalidad es ser campeón mundial y buscar la forma de llegar a lo más alto. Estoy trabajando muy duro para lograrlo, jamás me voy a rendir y desistiré de mis sueños. Así tenga batallas difíciles, aquí estoy parado y pondré el pecho por mi Perú, mi familia y mi equipo. Es muy difícil estar en la UFC, pocos pueden llegar, he visto durante mi carrera, gente de buen nivel, buen récord, que no llega a la UFC. La UFC es la compañia que tiene peleadores muy buenos y con solo llegar ahí es histórico. Para mí es histórico cuando tenga el cinturón en mi cintura y pase por el Perú, yo levantándolo: eso es historia.

-¿Luego de esta pelea del 3 de mayo qué viene para ti?

No tengo pelea programada hasta el momento, tengo un nombre en mente, pero no hay nada. Ahora estoy mentalizado en Montel Jackson y luego ya se verá a que peleador me enfrentaré, pero ganando esa pelea, entro al top 15 de la división y peleo contra los mejores.

-Imagino que sacrificas hasta la familia, ¿por lograr el título mundial de UFC?

Algún día mis hijos se darán cuenta de todo esto. Es duro, el último de mis hijos tiene 1 año y 10 meses, de todo ese tiempo solo lo he visto dos meses y medio. Cuando lo he ido a ver ni siquiera me reconoce y tiene que pasar días para que me reconozca. Eso es lo más duro que se siente. Algún día él verá lo que hago. Visualizará videos y lo que hago por ellos, no solo un cambio, sino en general el sacrificio y parte de mi equipo que trabaja muy fuerte. Mientras tanto hago la cosecha para que todos estén mucho más tranquilos. Ahora, tengo 32 años, me falta mucho por recorrer y sé que el día siguiente será mejor.

