Ver UFC EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Robert Whittaker vs Reinier de Ridder en el Etihad Arena de los Emiratos Árabes Unidos. ¿A qué hora es la pelea? La pelea se disputa hoy, sábado 26 de julio de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus, transmiten la pelea en Sudamérica, FOX Sports y UFC Fight Pass en México. En Estados Unidos lo pasa ESPN+ y UFC Fight Pass. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

