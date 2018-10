El luchador estadounidense de UFC, Derrick Lewis, fue noticia al revelar que su entrenamiento es a base de sexo y cardio. 'The Black Beast' se prepara para el duelo más duro de su carrera, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre.

"No he estado haciendo nada más que cardio y sexo. El sexo realmente ha estado ayudando a mis caderas. Sé que Cormier es un gran luchador, así que realmente tengo que poner las caderas sobre él y las he estado trabajando muy bien", manifestó el luchador a 'The Rich Eisen Show'.

Derrick Lewis se refirió además, al mito sobre el no mantener relaciones sexuales el mismo día de combate, debido a que esto podría perjudicar su rendimiento.

"Alguna vez tuve relaciones sexuales el mismo día de la pelea. Solo para saber si el mito estaba bien, y no estaba bien. Después tuve sueño, pero todavía tenía energía", señaló Lewis.

El próximo 3 de noviembre, 'The Black Beast' se medirá frente a Daniel Cormier por el título título de campeón de peso completo de la UFC. Este último es considerado el mejor en dicha categoría.