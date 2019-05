UFC Fight Night 152 EN VIVO vía FOX Sports 2: Rafael Dos Anjos vs. Kevin Lee, pelea peso wélter | EN DIRECTO

Rafael Dos Anjos vs. Kevin Lee se miden este sábado (5:30 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en Nueva York por el UFC Fight Night 152 y en lucha por el peso wélter.

Rafael dos Anjos vs. Kevin Lee EN VIVO en el estelar del UFC Fight Night Rochester este sábado desde las 5:30 pm. (hora peruana), desde el Blue Cross Arena de Nueva York, por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica y de ESPN+ para los Estados Unidos. No te pierdas lo mejor de este evento de artes marciales mixtas que tiene un estelar que dará que hablar.

El brasileño Rafael dos Anjos, excampeón de UFC de peso pluma, incursionará en la categoría wélter para enfrentarse a un debutante en este peso como es el estadounidense Kevin Lee, quien intentará tener un debut auspicioso en esta nueva aventura sobre los 77 kilos.

Rafael dos Anjos, de 34 años, quiere hacer valer toda su experiencia y demostrar por qué Brasil es potencia en este deporte de contacto que buenos seguidores tiene.

Pero al frente estará Kevin Lee, el ágil luchador estadounidense de 26 años especialista en sumisión que tratará de hacer respetar la casa y regalarle una victoria a sus seguidores en el Blue Cross Arena de Nueva York.

Dos Anjos viene de dos derrotas consecutivas en la categoría pluma que lo han llevado a un registro de 28-11. El historial de este brasileño dice que tiene 14 victorias por decisión, mientras que cinco de ellas fueron por nocaut.

Lee, en tanto, tiene un récord de 17-4: ocho triunfos por decisión, siete por sumisión y 2 por nocaut.

No te pierdas ningún detalle de este evento de artes marciales mixtas bajo la marca de la UFC desde Nueva York. A continuación la cartelera completa de este sábado.

Tarjeta Estelar

Peso Wélter: Rafael dos Anjos vs. Kevin Lee

Peso medio: Antônio Carlos Júnior vs. Ian Heinisch

Peso pluma femenino: Megan Anderson vs. Felicia Spencer

Peso wélter Derrick Krantz vs. Vicente Luque

Peso ligero Charles Oliveira vs. Nik Lentz

Peso ligero Davi Ramos vs. Austin Hubbard



Tarjeta Preliminar

Peso gallo femenino: Aspen Ladd vs. Sijara Eubanks

Peso ligero: Desmond Green vs. Charles Jourdain

Peso wélter: Danny Roberts vs. Michel Pereira

Peso pluma: Michael Trizano vs. Grant Dawson

Peso semipesado: Patrick Cummins vs. Ed Herman

Peso medio: Zak Cummings vs. Trevin Giles

Featherweight Julio Arce vs. Julian Erosa