UFC Fight Night EN VIVO | Con Curtis Blaydes vs Chris Daukaus en la estelar, sigue MINUTO A MINUTO el evento de MMA desde el Nationwide Arena, Columbus, Ohio. Conoce horarios en el mundo, cartelera completa y todos los detalles para que no te pierdas nada de este gran evento.

UFC FIGHT NIGHT: HORARIOS

Preliminares:

México: 2 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 5 p.m.

Estelares:

México: 5 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 8 p.m.

UFC FIGHT NIGHT: CANALES DE TV

En México, puede ver los eventos de UFC en vivo por FOX SPORTS y en UFC Fight Pass y en toda Latinoamérica (excepto Brasil) por ESPN. Busca en su programación local horarios y señales específicos.

CARTELERA ESTELAR

Peso completo: Curtis Blaydes vs Chris Daukaus

Peso mosca femenino: Joanne Wood vs Alexa Grasso

Peso welter: Matt Brown vs Bryan Barberena

Peso mosca: Askar Askarov vs Kai Kara-France

Peso completo: Ilir Latifi vs Aleksei Oleinik

Peso ligero: Marc Diakiese vs Viacheslav Borshchev

CARTELERA PRELIMINAR

Peso welter: Neil Magny vs Max Griffin

Peso gallo femenino: Sara McMann vs Karol Rosa

Peso gallo: Chris Gutierrez vs Batgerel Danaa

Peso mediano: Aliaskhab Khizriev vs Denis Tiuliulin

Peso mosca femenino: Jennifer Maia vs Manon Fiorot

Peso mosca: Matheus Nicolau vs David Dvorak

Peso pluma: Luis Saldana vs Bruno Souza

UFC FIGHT NIGHT: PREVIA

UFC regresa a Columbus, Ohio, por primera vez en 13 años con una emocionante batalla de peso completo que verá al No. 4 Curtis Blaydes enfrentarse al No. 9 Chris Daukaus. En la coestelar, un combate en el top 10 de peso mosca entre la No. 7 Joanne Wood y la No. 9 Alexa Grasso.

Blaydes (15-3, peleando desde Chicago, Illinois) busca agregar otro nocaut espectacular a su currículum. Con 10 victorias de esta manera en su carrera, Curtis llegó a la cima de la división de peso completo con victorias sobre Alistair Overeem, Jairzinho Rozenstruik y Alexander Volkov. Blaydes pelea por primera vez en 2022 y espera aprovechar el impulso de su victoria sobre Jairzinho Rozenstruik en septiembre pasado.

Daukaus (12-4, peleando desde Filadelfia, Pensilvania) apunta a capturar la mayor victoria de su carrera con una finalización en el primer round. Daukaus ha ganado cinco de sus últimos 6 combates, incluidas las victorias sobre Shamil Abdurakhimov, Aleksei Oleinik y Parker Porter. Una victoria sobre Blaydes puede hacerlo llegar al top 5 de la división de peso completo.

Wood (15-7, peleando desde Glasgow, Escocia) espera derrotar a Grasso y continuar subiendo en el ranking de peso mosca. Un nombre conocido en las divisiones femeninas, Joanne tiene cinco victorias vía nocaut y una por sumisión y ya derrotó a Jessica Eye, Andrea Lee y Ariane Lipski. Wood busca recuperarse de derrotas consecutivas este sábado y defender su lugar en el ranking de peso mosca.

Grasso (13-3, peleando desde Guadalajara, Jalisco, México) tiene la intención de tener una actuación dominante. Alexa ha ganado cuatro de sus últimas seis peleas y actualmente se encuentra en una racha de dos victorias consecutivas. Alexa busca mantener vivo el sueño de convertirse en la primera mujer mexicana en ganar un título de UFC.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El fútbol está lleno de polémicas y la tecnología puede a ayudar a resolverlas. Sin embargo, algunas decisiones generan discusión. ¿Cómo debería funcionar el VAR? El exárbitro FIFA, Alberto Tejada, despeja las dudas.