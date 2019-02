UFC Fight Night Phoenix | Velásquez vs. Ngannou EN VIVO: horarios, canales y cartelera oficial del evento

UFC Fight Night Phoenix se llevará a cabo este domingo (9.00 p.m. hora de Perú / 20:00 p.m. hora de México EN VIVO ONLINE vía FOX Sports), desde el Talking Stick Resort Arena en Arizona. Este evento marcará el regreso de Caín Velásquez, quien enfrentará a Francis Ngannou.

UFC Fight Night será transmitido por la señal de FOX Sports para toda Latinoamérica. El resto del mundo podrá ver este evento por la APP de la UFC y a través del PPV UFC Fight Pass. Además, se podrá seguir la pelea Caín Velásquez vs. Francis Ngannou por la web de El Comercio.

Hay gran expectativa por ver a Caín Velásquez, quien regresará al octágono luego de dos años. En este tiempo, el estadounidense estuvo hundido en varias lesionas que lo dejaron fuera de competencia.

UFC Fight Night Phoenix | Velásquez vs. Ngannou: horarios del evento

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Portugal: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Holanda: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Ahora, regresa más fuerte que nunca y tiene como objetivo recuperar el título mundial de la UFC. Caín Velásquez tiene como récord 14 victorias y dos derrotas ante Júnior dos Santos y Fabricio Werdum.

Francis Ngannou no es cualquier novato. También tuvo grandes peleas en la UFC. Es más viene de derrotar a Curtis Blaydes y llega con mejor ritmo que Caín Velásquez. El año pasado tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial pero perdió ante Stipe Miocic.

El peleador camerunés tiene un récord de 12 victorias y 3 derrotas en la UFC. Al igual que Caín Velásquez su objetivo es tener otra oportunidad para pelear por el título mundial.



UFC Fight Night Phoenix | Velásquez vs. Ngannou: cartelera del evento

CARTELERA ESTELAR

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Caín Velásquez

Peso ligero: James Vick vs. Paul Felder

Peso paja femenino: Cortney Casey vs. Cynthia Calvillo

Peso pluma: Alex Caceres vs. Kron Gracie

Peso wélter: Vicente Luque vs. Bryan Barberena

Peso pluma: Andre Fili vs. Myles Jury

CARTELERA PRELIMINAR

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Aljamain Sterling

Peso gallo: Benito López vs. Manny Bermudez

Peso mosca mujeres: Ashlee Evans-Smith vs. Andrea Lee

Peso ligero: Scott Holtzman vs. Nik Lentz

CARTELERA PRELIMINAR

Peso gallo: Renato Barao vs. Luke Sanders

Peso paja mujeres: Jessica Penne vs. Jodie Esquibel

Peso paja mujeres: Aleksandra Albu vs. Emily Whitmire