UFC Fight Night Sunrise EN VICO vía Fox Sports: Jacaré Souza vs. Jack Hermansson en la estelar

UFC Fight Night: Ronaldo Jacaré Souza vs. Jack Hermansson EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO este sábado desde las 8:00 pm (hora peruana) desde el BB&T Center, Sunrise, Estados Unidos en un combate por el peso mediano que puedes ver a través de la señal de FOX Sports 2. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias de este espectacular evento que pondrá al brasileño ante uno de sus más grandes retos.

Con 39 años, Ronaldo Souza o simplemente 'Jacaré' se enfrentará al sueco Jack Hermansson en una pelea que no estaba prevista, pero que puede hacer que este buen exponente del Jiu Jitsu brasileño se acerque a su mayor objetivo: la pelea por el título de la complicada división de peso mediano de la UFC.

Esta es la cartelera del UFC Fight Night de Sunrise, Estados Unidos

Cartelera Estelar

9:00 pm. Perú y México / 10:00 pm Chile / 11:00 pm. Argentina

Peso Medio: Ronaldo Souza vs. Jack Hermansson

Peso Pesado: Greg Hardy vs. Dmitrii Smoliakov

Peso Welter: Alex Oliveira vs. Mike Perry

Peso Semipesado: Glover Teixeira vs. Ion Cuțelaba

Peso Gallo: John Lineker vs. Cory Sandhagen

Peso Ligero: Roosevelt Roberts vs. Thomas Gifford

Cartelera Preliminar

7:00 pm. Perú y México / 8:00 pm Chile / 9:00 pm. Argentina

Peso Welter: Ben Saunders vs. Takashi Sato

Peso Pesado: Andrei Arlovski vs. Augusto Sakai

Peso Paja Femenino: Carla Esparza vs. Virna Jandiroba

Peso Ligero: Gilbert Burns vs. Mike Davis

Cartelera Preliminar (Fight Pass)

5:30 pm. Perú y México / 6:30 pm Chile / 7:30 pm. Argentina

Peso Ligero: Jim Miller vs. Jason Gonzalez

Peso Paja Femenino: Angela Hill vs. Jodie Esquibel

Peso Welter: Court McGee vs. Dhiego Lima

Ronaldo Jacare Souza vs. Jack Hermansson era una pelea que no estaba pensada. El 'team' del brasileño ansiaba la revancha con el cubano Yoel Romero, pero este se enfermó de neumonía y los planes cambiaron. Escogieron al sueco que podría darle más de una complicación al sudamericano.

Con un récord de 26- 6 (1 KO), Jacare busca demostrar porqué el país sudamericano en el que nació es potencia en este deporte. Pero no será sencillo. El sueco Hermansson (quien pelea representando a Noruega) llega de tres victorias consecutivas y todas por detención de los árbitros, lo que lo pone como un rival de cuidado.

En el pesaje, Jacare dio un total de 185.5 contra los 185 de Hermansson. Es decir no habrá mucha diferencia en la corpulencia y todo estará en la técnica que pueda desarrollar cada uno en el combate estelar de una gran velada.

La cartelera, además, tendrá como preliminar del estelar al exjugador de fútbol americano Greg Hardy contra Dimitrii Smoliakov. El polémico estadounidense, quien se hizo conocido por agredir a su novia, tendrá su segunda pelea en la UFC y buscará hacerse un nombre en la categoría peso pesado.