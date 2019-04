UFC Fight Night EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: Overeem vs. Oleinik desde San Petersburgo

Overeem vs. Oleinik EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la pelea entre Alistair Overeem vs. Alexey Oleinik este sábado 20 de abril, por la UFC Fight Night, en el Yubileyny Sports Palace de San Petersburgo, Rusia, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Para ver peleas en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La transmisión de esta pelea de UFC está a cargo de Fox Sports en Latinoamérica. En España vía DAZN. En Estados Unidos por ESPN+. También por UFC Fight Pass.

El noqueador británico-holandés Alistair Overeem tendrá al frente al experto en sumisiones, el peleador ucraniano de nacionalidad rusa, Alexey Oleinik, que contará con el apoyo del público en el UFC Fight Night San Petersburgo. En el duelo previo, Antonina Shevchenko enfrentará a Roxanne Modafferi. Sigue las incidencias al detalle, entrevistas y resultados de esta pelea.

Overeem, famoso por protagonizar contiendas electrizantes en el UFC y el MMA, incluso considerado uno de los mejores de todos los tiempos, quiere regresar al nivel que alcanzó en Strikeforce, DREAM y K-1.



Sin embargo, a pesar de que en su última presentación en UFC venció al ruso Sergey Pavlovich, en sus anteriores peleas fue derrotado de manera contundente por Curtis Blayde y Francis Ngannou.

Alexey Oleinik, cuyo apodo es la 'Boa Constrictor', aterriza en esta pelea con dos victorias consecutivas en UFC, la última sobre rivales como el mítico Mark Hunt con una llave de 'mataleón'.



Oleinik, a los largo de su carrera, ha alcanzado importantes victorias sobre rivales de la talla de Jared Rosholt, Travis Browne y Mirko Cro Cop.

La jornada del UFC en Rusia, tendrá como plato previo la aparición de la hermana de Valentina Shevchenko, 'La Pantera' Antonina Shevchenko, quien realizará su segunda presentación en la empresa, esta vez ante la norteamericana Roxanne Modafferi.

UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik - horarios en el mundo

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania