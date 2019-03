UFC Filadelfia: día, hora, canal y que debes saber del evento donde peleará el peruano Enrique Barzola

Todo está listo para que se lleve a cabo un nuevo evento de artes marciales mixtas. UFC Filadelfia llega con grandes sorpresas como el regreso del peruano Enrique Barzola quien enfrentará a Kevin Aguilar. La pelea estelar la protagonizarán Edson Barboza vs. Justin Gaethje.

El UFC Fight Nigh se realizará en Filadelfia, Pensilvania desde las 2:30 (hora peruana). El escenario elegido para este evento es el Wells Fargo Center. Para ver eventos de UFC en vivo, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Las primeras preliminares se podrán ver por UFC Fight Pass. Pero las otras peleas se podrán ver GRATIS por Fox Sports para Latinoamerica (Movistar Deportes y DirecTV).

Para el público europeo y en Estados Unidos, el UFC Filadelfia se transmitirá por todas las plataformas de ESPN. También puedes descargarte la APP de UFC para poder ver el evento.

Como dato adicional, las preliminares del UFC Filadelfia iniciarán a las 4:00 pm (hora peruana) y las estelares serán a partir de las 6:00 pm.



UFC Fight Nigh: horarios del evento en Filadelfia

País Preliminares Estelares Canal El Salvador 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Guatemala 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Honduras 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports México 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Nicaragua 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Colombia 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Ecuador 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Panamá 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Perú 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Bolivia 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Paraguay 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Puerto Rico 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 R. Dominicana 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Venezuela 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Argentina 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Brasil 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Chile 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Uruguay 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Estados Unidos 5:00 pm 7_00 pm ESPN | ESPN +

UFC Fight Nigh: Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar

UFC Fight Nigh: Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar. (Foto: MMA UNO).

El UFC Fight Nigh Filadelfia tendrá presencia peruana. Enrique Barzola regresa al octágono más famoso del mundo. El 'Fuerte' se medirá ante el estadounidense de raíces aztecas Kevin Aguilar.

Esta pelea será parte de las preliminares del UFC Fight Night. La última vez que Barzola subió al octágono de la UFC fue el 19 de mayo del 2018. Aquella vez derrotó por decisión unánime a Brandon Davis.

Esta pelea es importante para Enrique Barzola, ya que cuenta con cuatro victorias consecutivas en UFC y una victoria sobre Kevin Aguilar podría colocarlo entre los diez mejores de la división pluma.

"Busco una victoria contundente. Si bien tengo cuatro victorias seguidas, sé que cada pelea es una 'guerra' y soy consciente que contra Kevin Aguilar será una pelea explosiva", dijo Barzola.

"Tiene 16 victorias, es peligroso con las manos, pero he trabajado mi striking (lucha de pie) y cuando vea la oportunidad lo noquearé o someteré", agregó el 'Fuerte'.

UFC Fight Nigh EN VIVO: Edson Barboza vs. Justin Gaethje

UFC Fight Nigh EN VIVO: Edson Barboza vs. Justin Gaethje. (Foto: UFC).

La pelea estelar del UFC UFC Fight Nigh Filadelfia la protagonizarán Edson Barboza vs. Justin Gaethje. Sin duda, este duelo es uno de los más esperados por los seguidores de la artes marciales mixtas.

Este encuentro tendrá a dos de los mejores ranqueados de peso ligero. Edson Barboza se ubica sexto en la clasificación, uno más que el estadounidense (7°).

Barboza buscará, en el Wells Fargo Center, su segunda victoria consecutiva en UFC. En diciembre del año pasado, el brasileño tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera, al noquear a Dan Hooker.

Justin Gaethje no pelea desde agosto del año pasado. El norteamericano derrotó por TKO a James Vick y también buscará su segunda victoria consecutiva.

UFC Fight Nigh EN VIVO: cartelera completa del evento en Filadelfia

UFC Fight Nigh EN VIVO: cartelera completa del evento en Filadelfia.(Foto: UFC).

CARTELERA ESTELAR



-Edson Barboza vs. Justin Gaethje (evento estelar de 5 asaltos, peso ligero)

-David Branch vs. Jack Hermansson (peso mediano)

-Josh Emmett vs. Michael Johnson (peso pluma)

-Karolina Kowalkiewicz vs. Michelle Waterson (peso paja)

-Paul Craig vs. Kennedy Nzechukwu (peso semicompleto)

-Sheymon Moraes vs. Sodiq Yusuff

CARTELERA PRELIMINAR



-Marina Rodriguez vs. Jessica Aguilar (peso paja)

-Ross Pearson vs. Desmond Green (peso ligero)

-Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar (peso pluma)

-Kevin Holland vs. Gerald Meerschaert (peso mediano)

PRIMERAS PRELIMINARES



-Ray Borg vs. Casey Kenney (peso gallo)

-Maryna Moroz vs. Sabina Mazo (peso mosca)

-Alex Perez vs. Mark De La Rosa (peso gallo)