El UFC Freedom 250 promete ser uno de los más históricos de las artes marciales mixtas, con el combate estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por la unificación del título ligero. La cartelera se llevará a cabo este domingo 14 de junio en la Casa Blanca, en Washington D.C., en una velada sin precedentes para la UFC. Este enfrentamiento reúne al campeón invicto Topuria frente al experimentado Gaethje, en un choque de estilos que ha generado gran expectativa en todo el mundo. La pelea principal será transmitida en vivo vía streaming para Latinoamérica, incluyendo Perú, donde miles de fanáticos seguirán cada detalle del evento.

UFC Freedom 250 EN VIVO ONLINE: mira la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje desde la Casa Blanca.

¿A qué hora empieza el UFC Freedom 250 y pelea de Topuria vs Gaethje HOY?

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje está programada para este domingo 14 de junio, dentro de la cartelera principal del UFC Freedom 250. El evento comenzará aproximadamente a las 7:00 p.m. (hora Perú), mientras que la pelea estelar podría iniciar alrededor de las 10:00 p.m., dependiendo del desarrollo de los combates previos.

Cabe señalar que el evento principal iniciará a las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos, lo que corresponde al horario nocturno en Sudamérica.

¿Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO en Perú y Latinoamérica?

La transmisión oficial del UFC Freedom 250 estará disponible a través de plataformas de streaming como Paramount+, que cuenta con los derechos del evento en varias regiones. Asimismo, algunos servicios como HBO Max podrían incluir la emisión dependiendo del país.

Para Perú, la mejor opción es seguir la pelea vía streaming online, asegurando una conexión estable para no perder ningún detalle del combate estelar.

Cartelera del UFC Freedom 250

Además del combate entre Topuria vs Gaethje, la cartelera incluye peleas de alto nivel que aumentan la expectativa del evento:

Ilia Topuria vs Justin Gaethje (título ligero)

Alex Pereira vs Ciryl Gane (peso pesado)

Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi

Derrick Lewis vs Josh Hokit

Michael Chandler vs Mauricio Ruffy

Bo Nickal vs Kyle Daukaus

Diego Lopes vs Steve Garcia

Topuria vs Gaethje: pelea histórica en la Casa Blanca

El UFC Freedom 250 será recordado como un evento único, ya que se realizará en la explanada de la Casa Blanca como parte de una celebración especial en Estados Unidos. Este escenario convierte la pelea en un espectáculo global que marcará un antes y un después en la historia de la UFC.

Ilia Topuria llega como uno de los peleadores más dominantes del momento, mientras que Justin Gaethje busca consagrarse con el título indiscutido. Todo está listo para una noche llena de acción, nocauts y emociones que paralizarán a los fanáticos del MMA en Perú y toda Latinoamérica.