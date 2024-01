Con la firmeza y fuerza de su golpe más letal, Gastón Bolaños dice que quiere ser campeón de UFC. No hay dudas en su afirmación, y luego se corrige: quiere ser el primer campeón peruano de UFC. Pero no el único, claro está.

Anoche conoció el sinsabor de caer en UFC, dejando sangre entre la reja y el invicto. Será misión de Gastón Bolaños convertir su reciente derrota en una semilla de resiliencia que germine en futuras victorias. Nada cambia los planes. Quiere entregar la vida sobre el octágono, en pocas palabras. A cambio, que no se olvide su apellido, ni la nacionalidad de su coraje. Quiere ser inspiración de los próximos guerreros del país y guiarlos hasta convertir al Perú en potencia noqueadora. Así sueña ‘The Dreamkiller’, el abanderado peruano en la primera cartelera UFC en este 2024.

“Las derrotas han sido claves para poder entregarme al deporte de la manera que lo he hecho. Han sido derrotas que me han hecho analizar todo, no solamente como deportista, también mentalmente. En estos tres últimos años he evolucionado mucho como atleta de MMA completo, no solamente como striker”, reflexionaba antes de la segunda de las cuatro peleas pactadas por la UFC, esta vez contra el estadounidense Marcus McGhee.

El último sábado por la noche se enfrentaron en la UFC Apex, en Las Vegas, y el peruano cayó noqueado en el segundo round con un tiempo de 3 minutos 29 segundos de combate. Primera lección a corregir en este largo camino lleno de retos.

Gastón Bolaños sufrió su primer traspie en el UFC. (Captura ESPN)

El crecimiento

“Mi mayor desafío ha sido entregarme al deporte, tratar de ser completo. Eso me ha ayudado. Requiere mucha disciplina y estoy listo para dar todo de mí hasta ser campeón. No voy a parar porque quiero ser la persona que traiga un título de la UFC a Perú, ese es mi sueño y no voy a parar”, comentó a El Comercio en su visita a Lima a finales del año pasado.

Su primer objetivo es ingresar al Top 10 de la división peso gallo. Luego, como bien dice, los “pasos correctos” abrirán camino a “ganar las peleas correctas”, es consciente de ello. Sabe manejar sus tiempos, sabe también que si se apresura no llegará a conseguir sus metas.

“Me estoy convirtiendo en el peleador que siempre he querido ser y siento que mi estilo en verdad es único. Mi sueño siempre fue llegar a la liga más grande de los deportes de combate y estoy acá (UFC). Tengo todo para llegar a ser el número uno y llevar la bandera del Perú a lo más alto. Recién estoy llegando a mi tope físico y mental, entrando a mi prime”, responde con seguridad.

El objetivo de Fight Lab es proporcionar un lugar donde las personas mejoren su condición física y reduzcan el estrés a través de una diversidad de actividades. (fOTO: Omar Lucas) / Omar Lucas

Mira el futuro

A largo plazo, sus esfuerzos apuntan al futuro del MMA nacional. Junto al también peleador peruano Ian Escuza ve con emoción el crecimiento del gimnasio Fight Lab , el cual fundaron con un anhelo en común: elevar el nivel de la enseñanza del deporte en el Perú.

“Este último mes [diciembre] en el Perú ha sido increíble. Me ha llenado de energía ver la comunidad que hemos creado”, dice orgulloso Gastón Bolaños sobre el gimnasio Fight Lab, que cuenta con sedes en Miraflores y Surco.

“Poder hacer mi ‘camp’ [campo de entrenamiento] dentro de mi gimnasio en el Perú ha sido toda una experiencia”, indicó el peleador peruano, que también se preparó en Estados Unidos y Costa Rica desde agosto del año pasado.

Pelea peruanos Fecha y lugar Daniel ‘Soncora’ Marcos vs. Aori Qileng 10 de febrero

UFC Las Vegas Claudio Puelles vs. Faris Ziam 24 de febrero

UFC México Jesús Pinedo vs. Patricio Pitbull (Brasil) Jesús Pinedo vs. Patricio Pitbull (Brasil) Luis Pajuelo vs. Fernando Padilla (México) 23 de marzo

UFC Las Vegas

La inspiración

Gastón estuvo por Lima donde tuvo contacto cercano con peleadores que le siguen los pasos. Sentirse el referente de muchos peruanos fue la motivación necesaria que sus planes de este 2024 necesitaban. El futuro es ahora.

“El apoyo de mi comunidad peruana me llena los ojos de lágrimas, es demasiado todo el apoyo que he tenido. A los 13 años me mudé a Estados Unidos y desde ese momento no he regresado, pero siempre salgo como un guerrero peruano a dar todo”, afirma.

Poder impactar en la vida de otros peruanos es “gasolina”, valora. “Eso siempre ha sido lo que me empuja. Veo que inspiro a demasiada gente y eso en verdad me llena de emoción. Es algo que me da toda la inspiración”.

Una pausa a su ajetreada agenda le permite dar una reflexión final. “Quiero ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Quiero ser el primer campeón mundial de UFC del Perú, repito. Sé que tengo muchos pasos que recorrer. Pero si algo puedo decir es que estoy muy agradecido. A la comunidad latinoamericana también. He tenido la suerte de tener fans por todo el mundo. Y lo único que quiero es hacerlos orgullosos a todos. Y más que nada a mi gente peruana”, sentencia.

Y sale a pelear por la bandera del Perú.