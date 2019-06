Alexander Gustafsson vs. Anthony Smith EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado por el UFC Fight Night desde el Ericsson Globe de Estocolmo, Suecia desde las 10:00 pm. (hora peruana). Sigue en directo la cartelera de este evento en directo y minuto a minuto con el estelar en una pelea de la categoría semipesado.

Bea Malecki fue protagonista de una reñida y disputada pelea frente a Eduarda Santana, y finalmente se impuso por sumisión en condición de local.

Sigue aquí las incidencias del UFC | Gustafsson vs. Smith EN VIVO ONLINE:

► José Antonio Reyes, ex jugador del Real Madrid, fallece en accidente de tráfico



El actual número 2 del ranking Alexander Gustafsson se enfrentará al número 4 Anthony Smith en una pelea bastante atractiva por la calidad de los luchadores que estarán sobre el octógono y porque buscarán retomar la senda del triunfo tras caer, coincidentemente ante Jon Jones en el último combate que tuvieron.

Gustafsson se presentará por cuarta vez en un evento de este tipo en Estocolmo donde buscará quitarse de encima la derrota ante Jon Jones por el título de la UFC, la tercera consecutiva (una mas ante Jones y otra contra daniel Cormier) en su intento por alcanzar el cinturón.

Mientras que Smith también viene de caer ante Jon Jones, aunque esto fue en marzo de este año. El estadounidense presenta un récord de 7-3 y esta vez tratará de sumar una importante victoria para el ranking y su prestigio como luchador de artes marciales mixtas.

No te vayas a perder todos los detalles de este UFC Fight Night desde Estocolmo con cinco peleas en la tarjeta estelar que será transmitida por Fox Sports.

Esta es la cartelera del UFC Fight Night 153 desde Estocolmo:



Tarjeta estelar

Peso semipesado Alexander Gustafsson vs. Anthony Smith

Peso semipesado Jimi Manuwa vs. Aleksandar Rakić

Peso pluma Makwan Amirkhani vs. Chris Fishgold

Peso ligero Damir Hadžović vs. Christos Giagos

Peso pluma Daniel Teymur vs. Sung Bin Jo



Tarjeta preliminar

Peso wélter Rostem Akman vs. Sergey Khandozhko

Peso gallo femenino Tonya Evinger vs. Lina Länsberg

Peso ligero Stevie Ray vs. Leonardo Santos

Peso ligero Nick Hein vs. Frank Camacho

Peso pluma femenino Bea Malecki vs. Eduarda Santana

Peso semipesado Darko Stošić vs. Devin Clark

Peso ligero Joel Álvarez vs. Danilo Belluardo