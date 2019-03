UFC 235 | Jon Jones vs. Anthony Smith EN VIVO: fecha, horarios, en qué canal verlo y cartelera del evento

UFC 235 EN VIVO: sigue las incidencias de este evento ONLINE | EN DIRECTO organizado por Ultimate Fighting Championship y tendrá como pelea estelar el duelo entre Jon Jones vs. Anthony Smith. Esta gran velada se llevará a cabo el 2 de marzo desde las 6:30 (hora peruana) desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Las Vegas. Para ver UFC como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El evento de la UFC será transmitido por Fox Action (DirecTV y Movistar TV) para todo Latinoamerica. El resto del mundo podrá disfrutar de este show mediante la señal de ESPN. Además puedes descargar la aplicación de la UFC y suscribirte para ver gratis la velada.

UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: horarios en el mundo

México: 7:00 p.m. (Preliminares) / 9:00 p.m. (Main Card).

Perú: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Main Card).

Ecuador: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Main Card).

Colombia: 8:00 p.m. (Preliminares) / 10:00 p.m. (Main Card).

Bolivia: 9:00 p.m. (Preliminares) / 11:00 p.m. (Main Card).

Chile: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 30 de diciembre (Main Card).

Argentina: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 30 de diciembre (Main Card).

Uruguay: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 30 de diciembre (Main Card).

Paraguay: 10:00 p.m. (Preliminares) / 12:00 m. del domingo 30 de diciembre (Main Card).

UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: canales de transmisión

México: Fighting Sports Network

Perú: Fox Action

Ecuador: Fox Action

Colombia: Fox Action

Bolivia: Fox Action

Chile: Fox Action

Argentina: Fox Action

Uruguay: Fox Action

Paraguay: Fox Action

Cabe resaltar que las peleas preliminares serán gratuitas vía Fox Sports y UFC Fight Pass desde las 6:30 p.m.. La cartelera principal será exclusiva por canales Premiun como Fox Action. Para eso también tendrás que suscribirte. La web de El Comercio te traerá todas las incidencias del UFC 235 gratis.



Jon Jones vs. Anthony Smith EN VIVO: predicciones, apuestas y cómo llegan al UFC 235

Jon Jones vs. Anthony Smith se enfrentan por el título semi pesado de la UFC. (Foto: UFC).

El duelo entre Jones vs. Smith, sin dud, será el plato fuerte de la noche. 'Bones' saldrá con todo a defender su campeonato semipesado ante un rival muy peligroso como Lionheart.

Esta pelea no será nada fácil para Jon Jones porque su rival es catalogado como uno de los peleadores con más resistencia en la UFC. Además se le conoce como el artista del knockout. La última pelea de Anthony Smith fue ante Volkan Oezdemir en octubre del 2018.

Por su parte, Jone Jones llega con más roce porque el 29 de diciembre del año pasado regresó al octágono a lo grande tras vencer a Alexander Gustafsson. El norteamericano quiere alargar su reinado en la UFC.

Las casas de apuesta tienen como favorito a Jone Jones. Una victoria de 'Bones' paga 1.12. Por su parte, si Smith logra quitarle el título podrían ganar 6.25.

Tyron Woodley vs. Kamaru Usman EN VIVO: predicciones, apuestas y cómo llegan al UFC 235

Tyron Woodley vs. Kamaru Usman se enfrentan por el cinturón de peso welter. (Foto: UFC).

La pelea coestelar del UFC 235 será protagonizada por Tyron Woodley vs. Kamaru Usman. Este duelo es válido por el cinturón de peso welter.

El 8 de septiembre de 2018, Tyron Woodley defendió el título de Peso Wélter de UFC ante Darren Till. No solo retuvo su campeonato, también logró la mejor actuación de la noche.

A sus 36, Woodley buscará seguir con su reinado. The Chosen One tiene el título desde el UFC 201 que se realizó el 30 de julio de 2016. Aquella vez derrotó a Robbie Lawler.

Su rival, Kamaru Usman es considerado como una de las revelaciones de la UFC. Tiene un gran récord de 14 victorias en 15 peleas, donde 6 de ellas fueron por nocaut.

Usman llega a la pelea por el título welter tras ganarle a Rafael dos Anjos. El nigeriano busca sumar una victoria más en la UFC. Tiene claro que este duelo es el más importante de su carrera.

Las casas de apuesta ponen como favorito a Tyron Woodley que paga 1.65. Por su parte, Kamaru Usman paga 2.24. Sin duda, todo está muy apretado.

UFC 235 EN VIVO: apuestas y predicciones del evento en Las Vegas

UFC 235 EN VIVO: estas son las apuestas y predicciones del evento en Las Vegas. (Foto: betsson).

UFC 235 EN VIVO | Jon Jones vs. Anthony Smith: cartelera, horarios y canales del evento

UFC 235 (Fox Action, ESPN)

00:00 horas de Chile y Argentina; 22:00 de Perú Y 21:00 de México.

Por el Campeonato Semipesado: Jon Jones (c) vs. Anthony Smith

Por el Campeonato Welter: Tyron Woodley (c) vs. Kamaru Usman

Peso Welter: Robbie Lawler vs. Ben Askren

Peso Paja Femenino: Tecia Torres vs. Weili Zhang

Peso Gallo: Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz



Cartelera Preliminar (vía Fox Sports)

22:00 horas de Chile y Argentina; 20:00 de Perú Y 19:00 de México.

Peso Pluma: Jeremy Stephens vs. Zabit Magomedsharipov

Peso Semipesado: Misha Cirkunov vs. Johnny Walker

Peso Gallo: Cody Stamann vs. Alejandro Pérez

Peso Welter: Diego Sanchez vs. Mickey Gall



Cartelera Preliminar (UFC Fight Pass)

20:30 horas de Chile y Argentina; 18:30 de Perú Y 17:30 de México.

Peso Medio: Edmen Shahbazyan vs. Charles Byrd

Peso Gallo Femenino: Gina Mazany vs. Macy Chiasson

Peso Gallo: Marlon Vera vs. Frankie Saenz

Peso Paja Femenino: Polyana Viana vs. Hannah Cifers