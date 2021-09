Se vivió una situación inesperada en el UFC Fight Night 191. Un fuerte pisotón cambio toda la situación de una pelea que se suscitó en el Apex de Las Vegas. En el desarrollo del duelo entre Khalil Rountree y Modestas Bukauskas, el estadounidense terminó impactando en la rodilla del lituano, acción que terminó con sus ligamentos rotos.

Bordeaban los 2:30 minutos para el final del segundo round de la pelea de UFC, cuando Rountree realizó una patada exacta en la pierna izquierda de Bukauskas. Tras ello, todo tipo de actividad fue detenida ante el dolor del luchador lituano.

La pelea la ganó el estadounidense, sin embargo, no lo celebró y mostró preocupación por su contrincante que gritó fuertemente tras el acto suscitado. Incluso, Rountree indicó que el equipo del peleador le informó que se le rompieron los tres ligamentos; y, sostuvo que no era su intención causarle un daño de esa magnitud.

“La estudié, me di cuenta que cuando él tiraba el jab descubría su pierna. Por eso, cuando lo tiró, yo lancé la patada y pude finalizarlo. No la trabajé en el campo de entrenamiento con la intención que tenía porque no quiero lastimar a mis compañeros de entrenamiento”, sostuvo Khalil en declaraciones a la prensa.

Asimismo, en una entrevista con el analista deportivo Michael Bisping confirmó que no se esperaba que la pelea terminará de esa manera. “Mi forma de pensar hoy era simplemente la de ganar. Gané la pelea. No me importa, ya no me escondo. Estoy lidiando con mi miedo de frente. Sabía que tenia que venir aquí y hacer mi trabajo”, sentenció.