Ver UFC México Fight Night EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea estelar de Brandon Moreno vs. Steve Erceg por Peso Mosca y la coprincial de Manuel Torres vs Drew Dober por peso ligero en la Arena Ciudad de México, este es un recinto de espectáculos ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. ¿A qué hora empieza la UFC? La cartelera del sábado 29 de marzo de 2025, comienza a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten las peleas. En México lo pasan por Fox Sports Premium y ESPN+. En Estados Unidos (USA) lo televisan por UFC Fight Pass, fuboTV y ESPN Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

