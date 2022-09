Lo dejó todo, un trabajo común y corriente en una oficina donde las horas se hacían largas e interminables por peleas, luces y escenarios intimidantes. Ahora Natalia es una especialista de la UFC y las MMA. Da tips para las apuestas de los enfrentamientos, analiza y comenta. Es la primera mujer peruana en llegar a Fox Sport México y no teme romper los estereotipos. En un diálogo exclusivo con El Comercio, te invitamos a conocer más de cerca su gran historia.

—¿Qué significa ser tipster de apuestas de la UFC?

Es alguien que te dice dónde apostar. En cada tipo de deporte hay muchas opciones. Como en el fútbol puedes ir por cuántos goles anota, si anotan los dos equipos y un largo etcétera. En el caso de las artes marciales mixtas también hay varias opciones, no es solamente irle al favorito. También se puede apostar por cuánto van a durar los rounds o si pasan un determinado número de rounds, y más.

—Esto implica una preparación previa, desde luego...

Definitivamente es un conocimiento acumulado. Yo que empecé a ver las MMA en el 2015 y me imagino que en cinco años voy a saber mucho más. Normalmente hay muchos peleadores nuevos, entonces la investigación es bien extensa.

—¿Cómo así es que te inicias en la MMA? ¿Lo practicabas?

Ya de por sí yo soy un poco rara (risas), me gustan las cosas que no le gustan a todo el mundo, las cosas como de nicho, como la música que me encanta: el metal. Nunca he practicado artes marciales a nivel competitivo, pero sí he sido deportista toda mi vida. En pandemia me pegué mucho más. Cada sábado veía sin excepción las MMA. Puedo decir que es un amor pandémico, porque fue una de las cosas que me mantuvieron sana, sino nos íbamos a volver locos. A raíz de esta pasión es que empecé a ir a los eventos, comencé a conducir y hablar del tema.

—Antes de todo esto, ¿qué estudiaste, a qué te dedicabas?

Estudié Derecho en la Pacífico (risas). De hecho, terminé mi carrera y ejercí. Me gustaba en la teoría, pero en la práctica no tanto. Además, que necesitaba moverme, no podía estar en una oficina quieta todo el día. Luego de eso me certifiqué como coach de equipos a nivel ejecutivo. Ya de ahí me dediqué a mi carrera empírica hacia las comunicaciones. He conducido desde el 2017 formatos de música, he trabajado en Willax, en el área digital de Latina, en el canal 4, y en la radio el año pasado y este. Creo que una cosa llevó a la otra. Lo que amo me encontró y yo lo encontré.

Natalia Rivera es la primera peruana en Fox Sports México. (Foto: Archivo personal)

—¿Hay en el Perú un nicho grande para las MMA? ¿O estamos lejos en comparación a otros países de la región?

Las MMA no son fútbol, el fútbol va a mover a las masas y las MMA van a mover a un nicho y en el Perú tenemos un menor nicho comparado a otros países. Sin embargo, no es el más chiquito de Latinoamérica. Gente de Fox con la que trabajo me contaba que Perú es el segundo país en Sudamérica que más consume MMA en su señal y eso ya dice mucho. Aparentemente dentro del nicho hay mucha gente que consume UFC. Acá, por ejemplo, la gente no va a los eventos, y eso hace que sea complicado que la industria crezca.

—¿Se hacen eventos de MMA en el Perú?

Sí se hacen eventos regulares, de hecho tengo pauteadas ya algunas fechas para comentar. El problema es que la asistencia no es la mejor. Espero que poco a poco eso cambie.

—¿Cuándo fue tu primera vez comentando?

Ha sido hace unos meses en el Inka FC. Fue mi primera vez comentando y fue una experiencia alucinante. Soy la primera mujer y la única que comenta MMA. No es tan común, ya de por sí en la UFC y otras organizaciones hay pocas mujeres, recién nos estamos ubicando. Mi voz gruesa me ayuda, pero es chévere ver cómo rompes con el estereotipo. Me parece bueno que acá en Perú estemos creciendo, la gente se está interesando.

—¿Qué tan difícil es ser mujer en el universo de las MMA?

Es todo un tema ser mujer en un ambiente mayoritariamente masculino, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Siento que es una oportunidad ser la primera de las primeras que sigan el tema. Yo he tenido mucha suerte, pero a veces percibo que hay quienes desean cumplir con una cuota y no es así. No tienen que ser 4 hombres y una chica, por qué no pensar en 2 mujeres y 2 hombres, cada uno tiene capacidades que los complementan.

—¿Te ha pasado que la gente se sorprende por verte en un evento de MMA comentando o analizando?

Cuando me han visto llegar a un evento las personas se me quedan mirando raro. Pero luego cuando escuchan se sorprenden aún más porque se dan cuenta que sé del tema y que sé bastante. Ser un hombre que habla de esto es como ser uno más del montón, pero ser mujer es una oportunidad. Toda maldición es una bendición, eso digo, así que hay que sacarle provecho.

—¿Crees que en unos años serás un ejemplo para otras chicas que se animen a ser tipster o comentaristas de MMA?

Me encantaría, eso es como un sueño hecho realidad. Finalmente, nosotros nos vamos y dejamos ese camino, rompiendo estereotipos y dándole paso a una nueva generación. Sería hermoso saber que yo fui parte de eso.

—¿Cómo está siendo la experiencia trabajando en Fox Sport México?

Realmente única. Estoy conociendo a mucha gente e interactuando con personas que les apasiona lo mismo que a mí. Para cada programa me estoy preparando mucho, nunca siento que es suficiente (risas) pero es que quiero romperla. Me comentaron que soy la primera peruana y mujer que ha estado en Fox Sport México y eso me motiva. A veces no lo puedo creer.

—¿En el futuro te ves viviendo de comentar las MMA?

Sin dudas. Me interesa ser una peruana que esté en medios más grandes, internacionales, en las ligas mayores porque en el deporte no son solo los atletas sino todos los que están alrededor. Quiero vivir de esto y va a depender de que la cosa crezca mucho más y de cómo me desenvuelva también.

—¿Cómo esperas verte de aquí en 5 años?

Yo me veo comentando más eventos, teniendo mi propio programa de análisis de la MMA. Actualmente hablo de la UFC, pero me encantaría hacerlo para las MMA aquí de Perú. Sí me gustaría consolidarme como la chica de las MMA en Latinoamérica, y más allá de ser mujer como una figura en el deporte y creo que estoy encaminada a eso.