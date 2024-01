La cartelera del UFC Vegas 84 tiene los colores blanquirrojos, pues nuestro peleador Gastón Bolaños enfrentará al estadounidense Marcus McGhee en una de las peleas preliminares del evento.

“Yo espero 15 minutos de guerra con Marcus McGee, no me he rajado este campamento por menos, si no se da no será por mí”, dijo en declaraciones a Claro Sports.

“Hemos tenido todo tipo de sparring, de boxeo, de jiu jitsu, de todo. Este equipo es demasiado fuerte, no solo físicamente, también mentalmente que eso suma a diferencia de otros equipos con los que he entrenado”, agregó el peleador nacional.

En peso 🇵🇪 135.5 libras para el peruano Gaston Bolaños #UFCVegas84 pic.twitter.com/JMJRBrL2yM — UFC Español (@UFCEspanol) January 12, 2024

Bolaños, de 31 años de años, será el primer peruano en pelear en el octágono de la UFC en este 2024, y sabe que es una oportunidad de oro para ascender en el ránking de la compañía.

La pelea está programada para este sábado 13 de enero en el Apex de Las Vegas.

CARTELERA COMPLETA UFC FIGHT NIGHT ANKALAEV Y WALKER 2

Peso Semipesado: Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker

Peso Mosca: Matheus Nicolau vs. Manel Kape

Peso Ligero: Jim Miller vs. Gabriel Benitez

Peso Gallo: Ricky Simón vs. Mario Bautista

Peso Mediano: Phil Hawes vs. Brunno Ferreira

Peso Pesado: Andrei Arlovski vs. Waldo Cortes-Acosta

Peso Wélter: Preston Parsons vs. Matthew Semelsberger

Peso Gallo: Marcus McGhee vs. Gastón Bolaños

Peso Gallo femenino: Norma Dumont vs. TBA

Peso Gallo: Farid Basharat vs. Taylor Lapilus

Peso Pluma: Jean Silva vs. Westin Wilson

Peso Ligero: Tom Nolan vs. Nikolas Motta

Peso Mosca: Felipe Bunes vs. Joshua Van