Ver UFC Río EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot desde Río de Janeiro. ¿A qué hora empieza UFC Río? El UFC Río se realizará este sábado 11 de octubre del 2025, a las 6:00 de la tarde (hora de Perú), que son las 8:00 PM de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver la pelea? ESPN y Disney Plus transmiten la pelea en Sudamérica. Mientras que en México, la transmisión de la pelea va por FOX Sports Premium, y en España por HBO Max. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.