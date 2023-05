Rolando Bedoya tiene 26 años de edad y mantiene un récord de catorce victorias y solo dos derrotas. Es nuestra carta del momento.

Mayo 2014. Rolando Bedoya debutó en las Artes Marciales Mixtas con Jon Jones en la tribuna del Chamochumbi. Como si estuviera destinado a estar en la élite de la MMA, recuerda, ese día estuvo tranquilo. Diez años después, el peruano debutó en la UFC con una polémica caída ante Khaos Williams, el pasado sábado en peso welter, en una pelea en el que muchos lo vieron como ganador.

— Ya en frío, ¿cómo analizas tu debut en la UFC?

Más tranquilo, aprovechando el descanso, pero sigo igual como lo sentí. Yo sé que gané esa pelea. La he visto más de veinte veces, fue una pelea dura y no tienen cómo dar como ganador a Williams. Por lo que he visto desde fuera me veo ganador y adentro me sentí ganador.

— ¿Te faltó pegar más? ¿Qué te faltó?

No sé por qué dicen que faltó más contundencia. Si Williams se fue reventado, con la boca llena de sangre y con la pierna destruida. ¿Qué tipo de contundencia buscan? Yo salí de esa pelea ileso.

— Khaos es noqueador... ¿Son ese tipo de rivales los que prueban de qué está hecho un peleador?

Dicen que tengo mucho aguante, pero él no me acertó ningún golpe que me haya hecho daño. No me encajó ninguna.

— ¿Leíste los comentarios que hablan de un robo? ¿Qué opinas?

No solo los peruanos lo dicen, los latinoamericanos y los mismos americanos. Han visto la pelea y me han visto ganador.

— ¿Te tocó pagar derecho de piso?

Siempre ha habido en el MMA lo que es la localía. Lastimosamente si eres visitante y no lo destruyes, a veces te van a hacer pagar y ahí se habla de lo que se está hablando, de un robo.

Para muchos Bedoya ganó, para otros la pelea ante Williams fue muy ajustada.

“Los mejores golpes los pegó Williams. Por ahí es que le dan la decisión a él”, nos dice Antranik Gutiérrez , experto del Blog de las MMA desde Costa Rica.

Más allá de eso, el mundo de la MMA está destacando lo hecho por el luchador peruano que entrena desde hace cuatro años en la Chute Boxe de Sao Paulo, en Brasil.

— La victoria es mejor, pero a pesar de la derrota se habla mucho de ti.

Estoy molesto aún, no me parece justo. La derrota mancha mi racha de victorias, pero esto es aprendizaje y es saber que de aquí en adelante voy a ir a acabar las peleas, ya no confiar en los puntos.

— ¿Qué has aprendido?

Para las siguientes peleas no voy a decepcionarlos. Me considero un peleador que tiene todas las formas de finalizar la pelea y las siguientes luchas no voy a dejar nada a los jueces.

— ¿Por cuántas peleas es tu contrato en la UFC?

Por cuatro peleas. Lo más probable es que me llamen en tres meses, porque me vieron bien, sin lesiones. No creo que se demoren en conseguirme un adversario.

— De inmediato regresaste a Sao Paulo. ¿Cuál es el plan?

Todos los chicos acá en la Chute Boxe tienen la misma meta, ser campeones, ser los mejores del mundo. Eso es lo que suma en cada entrenamiento. Acá cada chico tiene estilos diferentes y se aprende algo nuevo.

— ¿Cómo se lleva una carrera con tanto riesgo?

No todos llegan a donde quieren. Hay que ser bien estricto, pero me gusta. Me apasiona tanto que no veo de otra forma mi vida. Quiero ser el mejor. Van a ver en cada pelea mis mejoras y quiero que sepan que voy a llevar al Perú en alto. Vamos a tener un campeón mundial y ese campeón voy a ser yo.

— ¿Perú es tierra de peleadores?

Ya pueden entrar más chicos. Después de cada espectáculo que damos se abren más puertas. Imagino que van a entrar más peruanos en el Contenders y van a demostrar de qué están hechos.

Luchador Victorias Derrotas Empates Tony de Souza 3 3 Enrique Barzola 6 3 1 Claudio Puelles 5 2 Humberto Bandenay 1 3 Jesús Pinedo 1 1 Carlos Huachín 0 2 Daniel Marcos 1 Gastón Bolaños 1 Rolando Bedoya 1 Fuente: Gino Alva