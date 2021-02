Las redes sociales de Merab Dvalishvili muestran sus entrenamientos extremos. El nacido en Giorgia comparte sus carreras por la nieve o como escala árboles. Sin embargo, esta semana se convirtió en viral, luego de que tome la decisión de darse un ‘chapuzón’ en un lago congelado. Muy mala idea.

En el video subido a Instagram, se observa al luchador desvestirse para introducirse al agua fría. Tenía la esperanza de que el hielo que cubría el lago sea una capa delgada, pero cuando impactó contra él, se percató que se trataba de todo lo contrario. Empezó a sangrar.

El peleador de 30 años no dudó en regresar a su domicilio de inmediato y asistir al hospital más cercano para ser tratado.

“Pensé que era un gran día para entrenar y correr por el parque. Vi la laguna y pensé que sólo era agua con algo de nueve encima pero terminó siendo hielo y ramas de árboles. Apenas me metí al lago sentí mi piel desprendiéndose pero no hubo nada más doloroso como cuando volvieron a engancharme la piel en el hospital. Ahora me siento mejor”, fueron sus palabras en redes sociales. “Qué lindo día para un accidente tan estúpido”, agregó.

Minutos más tarde, hizo una publicación con imágenes de cuando la cirugía estaba por finalizar y le clavaban el último gancho para mantener la herida en la cabeza cerrada.

“Ayer me equivoqué y salté en el agua congelada. No debí haber saltado, pero yo estuve en ese mismo lugar el día anterior al accidente y el lago no estaba congelado. Era sólo agua con nieve. Me equivoqué y espero que todos se hayan divertido”, explicó luego mientras se recuperaba.