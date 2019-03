UFC Fight Night: día, hora, canal del evento donde Darren Till se mide ante Jorge Masvidal

Este sábado se llevará a cabo una gran velada de artes marciales mixtas. El O2 Arena de Londres será el escenario del UFC Fight Night, que tendrá como pelea estelar el duelo entre Jorge Masvidal y el inglés Darren Till.

Para ver eventos de la UFC en vivo como el Fight Night Londres, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

UFC Fight Night de Londres se realizará desde la 1:00 p.m. hora peruana (18:00 hora local). La transmisión para toda América Latina estará a cargo de la señal de FOX Sports 2; mientras que en México lo pasarán por Fighting Sports.

Pero no es la única manera de ver este nuevo evento de la UFC. También puedes descargar gratis la APP de la UFC y afiliarte al UFC FIGHT PASS. también podrás seguir todas las incidencias de esta velada por la página web de El Comercio.

En territorio español la pelea se emitirá por el canal DAZN desde las diez de la noche. Y para los que viven en Estados Unidos podrán ver el evento por ESPN+ desde las 16 horas.



Horarios del UFC Fight Night Londres: Jorge Masvidal vs. Darren Till

12:00 pm: México

1:00 pm: Perú

1:00 pm: Ecuador

1:00 pm: Colombia

1:00 pm: Estados Unidos este (por ESPN+)

2:00 pm: Bolivia

3:00 pm: Argentina

3:00 pm: Paraguay

3:00 pm: Uruguay

3:00 pm: Chile

7:00 pm: España (por DAZN)

UFC Fight Night Londres: Jorge Masvidal vs. Darren Till

Sin duda la pelea entre Jorge Masvidal vs. Darren Till en la categoría wélter de UFC hará vibrar al público que asistirá al O2 Arena de Londres y a todos los televidentes.

Darren Till llega a este evento luego de sufrir su primera derrota en su carrera. Aquella vez perdió por sumisión ante Tyron Woodley en el UFC 228. La misión de este peleador es volver a tener una oportunidad por el título mundial.

Por su parte, Jorge Masvidal viene de dos derrotas. La primera ante Demian Maia en el UFC 211 y ante Stephen Thompson en el UFC 217. Con 34 años,Gamebred quiere seguir demostrando que continúa vigente dentro del octágono.

Lo llamativo del duelo entre Jorge Masvidal vs. Darren Till es que ambos son noqueadores. Así que hay altas posibilidades de que la pelea no dure mucho.



UFC Fight Night Londres: cartelera oficial del evento

Cartelera estelar

-Darren Till vs. Jorge Masvidal

-Leon Edwards vs. Gunnar Nelson

-Volkan Oezdemir vs. Dominick Reyes

-Nathaniel Wood vs. Jose Quiñonez

-Danny Roberts vs. Claudio Silva

-Jack Marshman vs. John Phillips

Cartelera preliminar

-Arnold Allen vs. Jordan Rinaldi

-Marc Diakiese vs. Joe Duffy

-Nicolae Negumereanu vs. Saparbek Safarov

-Tom Breese vs. Ian Heinisch

-Danny Henry vs. Dan Ige

-Molly MacCann vs. Priscila Cachoeira

-Mike Grundy vs. Nad Narimani