Las selecciones masculinas de Alemania e Italia inscribieron sus nombres en las páginas doradas del deporte internacional al disputar el set más largo de todos los tiempos. El histórico acontecimiento ocurrió este 26 de agosto de 2026 durante el partido inaugural de la FIPAV Cup Men Elite, un torneo cuadrangular de preparación celebrado en Reggio Calabria, Italia. El primer parcial de este choque de gigantes paralizó al mundo al extenderse hasta un inverosímil marcador de 66-64 a favor del conjunto teutón.

La batalla sobre la red se transformó en un drama de resistencia pura que duró exactamente 1 hora y 29 minutos de juego continuo. En total, se disputaron 130 puntos en una demostración implacable de efectividad en el ataque y tensión defensiva. La afición atestiguó cómo se salvaron 43 puntos de set combinados; los alemanes resistieron 28 oportunidades de cierre de los locales antes de que el atacante Tobias Brand lograra sellar la victoria con un bloqueo definitivo.

A pesar del desgaste físico y mental de haber perdido un set equivalente a casi tres parciales normales, la selección de Italia demostró una resiliencia admirable. Impulsados por su público, los locales se reestructuraron para remontar el encuentro y quedarse con la victoria final por 3-2. Los parciales definitivos de este maratónico choque dominado por la paridad terminaron 64-66, 25-22, 23-25, 25-22 y 15-12.

Este enfrentamiento no solo destrozó el récord del set más largo, sino que también se consagró como el partido de voleibol de mayor duración en la era del rally point, alcanzando las 3 horas y 50 minutos de acción. Con esta hazaña, ambas escuadras superaron por amplio margen el récord previo en selecciones que Argentina y Polonia habían impuesto apenas dos meses atrás en la VNL con un marcador de 50-48, dejando una marca que parece imposible de volver a batir.

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