Ángelo Caro alcanzó 260.01 puntos y conquistó la medalla de oro en skateboarding street masculino. Foto: Álvaro García
Ángelo Caro alcanzó 260.01 puntos y conquistó la medalla de oro en skateboarding street masculino. Foto: Álvaro García
Por Redacción EC

Ángelo Caro conquistó la medalla de oro en skateboarding street masculino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, coronando una destacada actuación frente a representantes sudamericanos de toda la región.

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