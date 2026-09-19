Ángelo Caro conquistó la medalla de oro en skateboarding street masculino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, coronando una destacada actuación frente a representantes sudamericanos de toda la región.

El peruano alcanzó 260.01 puntos y terminó en el primer lugar de la clasificación, asegurando el título continental y subiendo a lo más alto del podio del torneo.

El deportista nacional afrontó la competencia con la expectativa de luchar por el oro y continuar su preparación hacia nuevos desafíos internacionales, incluidos los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con esta consagración, Caro suma otro resultado importante para el deporte peruano y reafirma su protagonismo en el skateboarding, disciplina donde también apunta a mantenerse entre los principales exponentes mundiales.