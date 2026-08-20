Universitario se consagró ganador del Torneo Apertura de la Segunda División de la Liga de Básquet de Lima luego de imponerse a Atenas en el tercer y definitivo partido de la serie. Los cremas cerraron la definición con una contundente victoria por 62-43.

Universitario salió decidido a quedarse con el título y logró marcar diferencias ante un Atenas que intentó mantenerse en partido. El cuadro crema sostuvo su ventaja durante el encuentro y terminó celebrando una amplia victoria que le permitió levantar el trofeo del certamen.

Con esta conquista, Universitario da un importante paso en su objetivo de competir en la máxima división del básquet nacional. El título del Apertura representa un impulso para el proyecto deportivo del club y acerca al conjunto merengue a la posibilidad de disputar la próxima temporada en la categoría superior.

La celebración fue grande entre los jugadores y seguidores de la ‘U’, que ahora deberán esperar los siguientes desafíos de la temporada. Universitario ya tiene el primer objetivo cumplido y buscará mantener este nivel para completar el camino hacia el esperado regreso a la máxima categoría.

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