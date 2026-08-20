¡Universitario campeón! Cremas conquistan el Apertura de la Segunda División de Básquet. (Foto: Universitario)
¡Universitario campeón! Cremas conquistan el Apertura de la Segunda División de Básquet. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario se consagró ganador del Torneo Apertura de la Segunda División de la Liga de Básquet de Lima luego de imponerse a Atenas en el tercer y definitivo partido de la serie. Los cremas cerraron la definición con una contundente victoria por 62-43.

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