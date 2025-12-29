Catherine Flood, jugadora de Universitario, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de la victoria de su equipo por 3-1 sobre Regatas Lima, por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Flood -quien fue elegida le mejor jugdora del partido- expuso su situación e hizo un llamado de concientización a los hinchas de este deporte.

El mensaje de Flood en sus redes sociales.

“Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: somos atletas, somos humanos, no somos perfectos”, expresó la jugadora estadounidense, quien cumple su primera temporada con la camiseta de Universitario.

Luego, Flood agregó: “Espero no le hagan esto a nadie más”. Su publicación se volvió viral rápidamente y varios hinchas de la U lamentaron que esté pasando por esta situación.