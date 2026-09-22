Por Redacción EC

Universitario de Deportes presentó, junto a Marathon, la nueva camiseta oficial de su equipo de vóley femenino para la temporada 2026/27. La indumentaria llega bajo el concepto “Las Pumas se visten de Garra” y el slogan “Identidad Crema”, dos elementos que buscan reflejar la esencia del equipo dentro y fuera de la cancha.

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