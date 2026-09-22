Universitario de Deportes presentó, junto a Marathon, la nueva camiseta oficial de su equipo de vóley femenino para la temporada 2026/27. La indumentaria llega bajo el concepto “Las Pumas se visten de Garra” y el slogan “Identidad Crema”, dos elementos que buscan reflejar la esencia del equipo dentro y fuera de la cancha.

La nueva camiseta representa un nuevo capítulo para Las Pumas, que vienen consolidándose desde su regreso a la Primera División. En su tercera temporada en la máxima categoría, el conjunto crema consiguió alcanzar un histórico tercer lugar, resultado que marcó otro paso importante en el crecimiento de la institución en el vóley peruano.

“Las Pumas se visten de Garra”

La campaña de lanzamiento pone a la garra como uno de los principales símbolos del equipo. La intensidad de cada punto, los bloqueos y la entrega durante los partidos forman parte de una identidad que Universitario busca trasladar también a su nueva indumentaria.

El concepto “Identidad Crema” busca representar el vínculo entre las jugadoras, la institución y los hinchas. La camiseta no solo identifica al equipo durante los partidos, sino que también busca convertirse en un elemento de pertenencia para todos los seguidores de Universitario.

Nueva camiseta de Universitario: tecnología HIDROTEC

La camiseta oficial de Las Pumas está confeccionada con tecnología HIDROTEC, desarrollada para brindar frescura y comodidad durante la actividad deportiva.

La nueva indumentaria estará disponible para las jugadoras y también para los hinchas que quieran vestir los colores de Universitario durante la temporada 2026/27.

¿Cuándo y dónde comprar la camiseta de vóley de Universitario?

La nueva camiseta de Las Pumas de Universitario estará disponible desde el 8 de octubre de 2026.

Los hinchas podrán adquirirla en las tiendas Marathon y a través de marathon.com.pe.