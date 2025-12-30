Universitario salió en defensa de sus jugadoras luego de que Catherine Flood denunciara haber recibido amenazas de muerte tras un partido en la Liga Peruana de Vóley.

Mediante un comunicado, la institución crema rechazó lo ocurrido con Flood e hizo un llamado al respeto hacia las voleibolistas, quienes se dan íntegro durante los partidos de la liga.

“Como institución, rechazamos manera categórica cualquier forma de violencia, hostigamiento o ataque que vulnere la integridad, dignidad y bienestar de nuestras deportistas. El respeto es un valor fundamental que defendemos dentro y fuera de la cancha”, expresaron.

Asimismo, la U advirtió que trabajarán con las autoridades para identificar a los responsables de tales acciones: “A partir de la fecha, el club trabajará de manera coordinada con las autoridades especializadas en delitos informáticos, a fin de investigar estos hechos, identificar a los responsables y adoptar las acciones penales correspondientes”.

Por último, Universitario reafirmó su compromiso con el respeto, la convivencia el juego limpio en todos los ámbitos. “El club no tolerará conductas que vulneren la dignidad de quienes representan a nuestra institución”, finalizaron.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/FxJzqcGQsL — Universitario Vóley (@VoleyU1924) December 30, 2025